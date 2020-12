Implantes mamarios: mitos y realidades

El tamaño de los senos ideal es algo que siempre ha sido tema de discusión entre hombres, pero fundamentalmente en mujeres. Y es que, si bien existen muchos tipos para cada gusto, al parecer el estándar de belleza exige que los senos de las mujeres sean cada vez más grandes.

Debe tenerse siempre presente que los Implantes Mamarios a ser colocados deben ser de la mejor calidad y aplicados con la intervención de manos expertas.

Alrededor de los implantes hay realmente un sinnúmero de mitos y verdades, pero… ¿cuáles son mitos y cuáles son realidades? A continuación, hablaremos sobre las historias reales y las que no lo son, que se han generado alrededor de los tan famosos implantes de mama.

Mitos y realidades de los implantes mamarios

No se puede amamantar con implantes

Este es el primer y el más popular comentario que se escucha con respecto a los implantes. La realidad es que este mito es totalmente falso, ya que, los implantes de silicona no interfieren ni interrumpen el proceso de lactancia. De hecho, la calidad de la leche no se ve afectada.

Las prótesis mamarias reducen la producción de leche

Todo cuerpo es distinto, y también lo es la producción de leche de cada mujer. Factores como la genética y la alimentación influyen en la producción de leche de la madre. Definitivamente los implantes NO aumentan o reducen la cantidad o la calidad de leche que se produce.

¿Debo cambiar mis implantes cada X cantidad de años?

Actualmente, gracias al avance de las técnicas quirúrgicas y de los nuevos materiales para la realización de implantes NO es necesario el cambio de los implantes. De hecho, dependiendo del tipo de implante es posible que el mismo tenga una duración de por vida.

A pesar de lo anterior, sí es posible realizar cambios en los implantes si se presenta alguna anomalía en el proceso post operatorio o si estos se rompen.

¿Debo ser mayor de edad para hacerme las mamas?

Sí. Es recomendable que la operación de implantes mamarios se realice después de alcanzada la edad adulta. Además de que el desarrollo de las mamas se ha terminado, a esta edad la paciente tiene las suficientes facultades psicológicas como para decidir someterse o no a esta operación.

Los implantes provocan cáncer

Si bien se han realizado investigaciones para poder demostrar la relación que tienen los implantes con el cáncer de mama, aún no se ha llegado a ningún tipo de conclusión.

Así que por los momentos se podría decir que los implantes NO aumentan el riesgo de desarrollar cáncer.

Hay que ir una vez al año al médico

Esto es totalmente cierto. Hay que acudir al médico no solo para verificar el estado de los implantes, también para verificar el estado de las mamas. Tengas implantes o no, es necesario que anualmente te realices un chequeo preventivo, más aún si ya cumpliste los 30 años.

Estos son los principales mitos que giran en torno a los implantes. Algunos son ciertos y otros no, pero, si quieres salir de dudas, acude con tu médico de confianza.

