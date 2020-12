Ciudad: así será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre

El Gobierno porteño informó como funcionarán los servicios públicos durante el jueves 24 y viernes 25 de diciembre, feriado por Navidad.

Hospitales: funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia.

Escuelas: cerradas.

Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 9 a 12 horas a destino el jueves 24, y a depósito el viernes 25.

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.

Sedes comunales: cerradas.

Registro Civil: Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12.

Recolección de residuos: Basura: el jueves 24 no habrá recolección de basura. Se solicita no sacarla para que no se acumule en los contenedores. Reciclables: tanto el jueves 24 como el viernes 25 no habrá recolección de reciclables. Se solicita guardarlos limpios y secos en las casas.

Subtes y premetro: el servicio funcionará de 6 a 21 horas el jueves 24, y de 8 a 21 horas el viernes 25. Las formaciones sólo se detienen en las cabeceras, en las estaciones donde se realizan combinaciones, en estaciones de trasbordo, en aquellas estaciones cercanas a centros de atención esenciales para esta pandemia, como Facultad de Medicina (línea D) o Caseros (línea H) y próximas a entidades bancarias. Los pasajeros deben viajar sentados y con tapaboca.

Ecobici: el servicio está disponible como complemento del sistema de transporte para hacer viajes cortos de menos de 5 km de distancia; con un tiempo de uso de 30 minutos máximo por viaje de lunes a domingo.

Peajes: el jueves 24 funcionarán con normalidad los Peajes Avellaneda, Illia, Dellepiane, Alberti y Retiro, mientras que el viernes 25 funcionarán con normalidad de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 16 a 21 horas sentido Centro.

Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrada.

Pista de aprendizaje: cerrada.

Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas permanecerán cerradas.

Dirección General de Infracciones: cerrada.

Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

Parques: Reserva Ecológica: cerrada. Jardín Botánico: cerrado. Ecoparque: cerrado.

Museos: cerrados

Bibliotecas públicas: cerradas.

Teatros dependientes del GCBA: Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado. Centro Cultural San Martín: cerrado. Centro Cultural 25 de Mayo: cerrado. Teatro Colón: cerrado. Usina del Arte: cerrada.

