Homenaje a los policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber

A la ceremonia asistieron el jefe de Gabinete porteño, Enzo Cassia, el jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard y Pedro Carnero, respectivamente, el jefe y subjefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Juan Carlos Hernández, y Comisario General Oscar Rubén Matos, en ese orden, el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi.

También estuvieron funcionarios de Gobierno de la Ciudad, representantes del Poder Judicial de la Nación y de la Ciudad, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de las tres Fuerzas Armadas, de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y familiares y amigos de los oficiales homenajeados.

“Como todos los 31 de octubre conmemoramos a nuestros héroes, hombres y mujeres que ejerciendo su vocación llegaron al extremo de entregar la vida por el otro”, resaltó D’Alessandro durante su discurso.

El ministro aseguró que “este es el día más importante, porque, como me enseñaron, el que da no tiene derecho a recordar pero el que recibe tiene la obligación de nunca olvidar, y estamos cumpliendo con esa obligación de no olvidar lo que estos hombres y mujeres hicieron por nosotros”.

Al dirigirse a los familiares presentes, el funcionario aseguró el “acompañamiento en el dolor por parte del Gobierno de la Ciudad” y subrayó: “en una sociedad que busca ejemplos, no hay que ir muy lejos, están acá, son ellos, que demostraron ejerciendo su vocación cómo es vivir plenamente”.

Por su parte, Berard enfatizó que “es la fecha más cara de todo el calendario, porque recordamos a nuestros héroes, nuestros mártires que han ofrendado su vida por el semejante, por el vecino, por el bien”.

Frente a los familiares, el jefe policial dijo: “sepan que estamos para acompañarlos, aunque sea ante dudas porque nada es supérfluo. Sientan que la Policía los tiene como como integrantes, como parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro servicio”.

El 31 de octubre se conmemora el Día de las Caídos de la Policía de la Ciudad en recuerdo del fallecimiento del Inspector Christian Manuel Lescano y del Oficial Julio Alejandro Gómez, ocurrido ese día de 2017 durante un enfrentamiento con delincuentes.

Tras la invocación del capellán general de la Policía de la Ciudad, presbítero Juan Carlos Alonso y del encendido de antorchas, fueron entregadas las medallas a los familiares de los cinco policías fallecidos: Comisario General (PM) Claudio Daniel Escariz, Inspector (R) Alejandro Jesús Sagripanti, Oficial Mayor Gustavo Alexandro Reyes, Oficial Primero GAOS Carlos Eduardo Roldán, Oficial Damián Edgardo José Moyano.

El acto se desarrolló al Monumento a los Policías y Bomberos de la Ciudad Caídos en Cumplimiento del Deber, aprobado por Ley de la Legislatura porteña en noviembre de 2019, colocándose en 2020 la piedra fundamental.

El monumento está bordeado por una pared donde se encuentran enmarcados en placas los nombres de los efectivos caídos junto a los valores que representan a la fuerza de seguridad porteña.