Hernán Crespo blanqueó a su nueva novia 18 años menor: “Te amo, mi amor”

“Te amo, mi amor”. El reciente posteo de Hernán Crespo en Instagram desde Qatar no pasó desapercibido: el entrenador de 47 años blanqueó a su nueva novia, Antonella Silguero, 18 años menor que él, con quien está en pareja desde hace cinco meses.

Crespo está dirigiendo en el fútbol qatarí desde marzo, luego de su etapa en el San Pablo y de sus pasos por Banfield y Defensa y Justicia en la Argentina. De hecho, su novia vive con él en el país asiático que será sede del Mundial desde noviembre próximo.

Antonella Silguero tiene 29 años recién cumplidos, se dedica a los emprendimientos de indumentaria femenina, y estarían saliendo desde mayo aproximadamente. Recién ahora se conoció por las publicaciones de ambos en las redes.

Quién es la nueva novia de Hernán Crespo

Antonella no es conocida en el ambiente del fútbol ni de los medios, y su perfil bajo sería una de las virtudes que más atrae a Crespo, quien volvió a enamorarse después de tres años del divorcio con su ex esposa Alessia Rossi.

En las últimas horas, ella también hizo una historia en su cuenta de Instagram junto a Crespo en un ascensor, en el edificio donde viven en Qatar.

Según lo que se supo, ella es una joven emprendedora de ropa femenina. En su bio de Instagram tiene como lema “Sacar belleza de este caos”, una parte de la canción Deja Vu de Gustavo Cerati.

La semana pasada festejó su cumpleaños número 29. Ese día, la joven subió a su Instagram una serie de fotos de cómo pasó su cumpleaños en Qatar, donde recibió flores, globos, bombones y un gran corazón.

“Hermosa mi novia”. Ese fue el comentario que publicó Crespo hace cuatro meses en un posteo de Antonella, aunque por entonces no trascendió debido a que ella no es muy conocida y tiene pocos seguidores. De hecho, no es una usuaria muy activa de las redes sociales (en cinco años solo hizo 30 posteos).

Crespo se divorció de Alessia Rossi en 2019

El ex delantero volvió a mostrarse enamorado luego de lo que fue su ruptura con la modelo italiana Alessia Rossi, con quien estuvo más de 15 años de pareja. El divorcio con la madre de sus tres hijas llegó diciembre de 2019.

Cuando se conoció con Alessia 2002, Crespo la rompía en la Lazio de Italia y jugaba en el seleccionado argentino. Formaron una familia y llegaron Nicole, Martina y Sofía.

“Yo estoy solo en Buenos Aires y Alessia está con mis hijas en Italia. Lamentablemente nos estamos separando”, confirmó el ex futbolista a fines de 2019.