Era un emblema del distrito: gratuito, conectaba el este con el oeste y era conducido exclusivamente por mujeres. Sin embargo, el Transporte del Bicentenario en Vicente López llegó a su fin. Desde el lunes 26 de enero, las unidades dejaron de circular, desatando una fuerte controversia entre el gobierno de Soledad Martínez, la oposición y los vecinos que dependían del servicio.

La medida, justificada por la Intendencia en «cuestiones de eficiencia», eliminó una prestación que funcionaba desde 2011 y que era vital para jubilados, estudiantes y personas que necesitaban trasladarse a centros de salud y clubes barriales sin costo.

La «Guerra de Números»: ¿600 pasajeros o 60.000?

El cierre del Transporte del Bicentenario en Vicente López se fundamenta en datos oficiales que la oposición califica de «irrisorios».

El argumento oficial: El Municipio sostiene que el servicio tenía un costo operativo de $2.300 millones anuales y que era utilizado por «menos de 600 pasajeros al mes», la mayoría de ellos no residentes.

El Municipio sostiene que el servicio tenía un costo operativo de y que era utilizado por «menos de 600 pasajeros al mes», la mayoría de ellos no residentes. La crítica opositora: Desde Unión por la Patria y el Frente Renovador refutan estas cifras. El concejal Roberto Pace aseguró que viajaban 60.000 personas por mes y que el cálculo oficial implicaría que viajaba solo «un pasajero por colectivo».

«Presupuesto hay. Esto responde a una lógica de ajuste y motosierra en áreas sensibles», disparó el concejal Lucas Boyanovsky, quien recordó que la partida para el servicio estaba aprobada en el Presupuesto 2026.

Qué pasará con las conductoras y los reclamos vecinales

Una de las particularidades del Transporte del Bicentenario en Vicente López era su plantel 100% femenino. Ante la incertidumbre laboral, el Municipio confirmó que las 30 conductoras mantendrán sus puestos y salarios, siendo reubicadas en otras áreas administrativas.

Sin embargo, el descontento social crece. El radicalismo local, aliado del oficialismo, pidió buscar «soluciones alternativas», mientras que los vecinos ya se movilizaron exigiendo la restitución de un «derecho adquirido». La falta de conexión gratuita entre el bajo y el oeste del partido deja a miles de usuarios —especialmente adultos mayores— sin una opción accesible de movilidad en pleno inicio del ciclo lectivo.