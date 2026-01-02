Fiesta a fin de año: Eduardo Costantini suma la Colección Daros y duplica al Malba

Eduardo F. Costantini adquirió la Colección Daros Latinoamérica, una famosa colección desarrollada desde comienzos del 2000 por el empresario suizo Stephan Schmidhein. El conjunto llegó a integrar más de 1200 obras de destacados artistas latinoamericanos producidas entre la década de 1950 y 2010.

Conformada en Zúrich, la colección Daros se hizo conocida por exposiciones diseñadas con mucho detalle por el curador Hans Michael Herzog. Un hito fundamental fue Le Parc Lumiere, una espectacular exhibición de Julio Le Parc. Gracias a Daros, se rescataron piezas originales de arte cinético de la década de 1960, restauradas según sus dispositivos mecánicos originales.

En 2010, el capítulo Daros Latinoamérica trasladó sus actividades a Casa Daros en Río de Janeiro, un antiguo orfanato en el barrio de Botafogo. Allí se exhibieron muestras antológicas de figuras como Kuitca, Leandro Erlich y Eduardo Berliner.

Lo que hoy se celebra es la decisión de Costantini de sumar al acervo de Malba piezas de figuras históricas como Lygia Clark, Gego, Liliana Porter, Cildo Meireles, Ernesto Neto, Ana Mendieta y Jorge Macchi, entre otros.

Entre las piezas claves que se incorporan, se cuentan «Relevo espacial» de Hélio Oiticica; «Analogía I» (las papas con cablerío) de Víctor Grippo; y la impresionante instalación «Missão/Missões» de Cildo Meireles. También ingresan obras de Doris Salcedo, Carlos Cruz-Diez y Jesús Rafael Soto. Con estas incorporaciones, la colección de Malba duplicará su tamaño.

El otro gran dato es la confirmación de una expansión estratégica de Malba, que incluirá la ampliación de su edificio bajo la plaza adyacente al museo. La nueva construcción duplicará la superficie del museo actual, lo que permitirá inaugurar un nuevo programa integral de diseño y arte textil.

Para Costantini, “la incorporación de la Colección Daros no sólo es una alegría inmensa sino un paso histórico en el crecimiento sostenido de Malba”.