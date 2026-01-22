El Gobierno nacional sorprendió con la designación del sucesor de Luis Pierrini en una de las carteras más calientes de la gestión. Fernando Herrmann, un arquitecto con más de tres décadas de experiencia en el sector privado de la construcción y los negocios inmobiliarios, es el nuevo Secretario de Transporte.

Su desembarco en el área genera expectativa e interrogantes: Herrmann asume el control de la regulación de tarifas, subsidios y la relación con los gremios sin tener antecedentes previos en políticas de transporte aéreo, marítimo o terrestre, ni experiencia en la función pública vinculada a la movilidad.

Un perfil técnico, pero del ladrillo

El currículum del flamante funcionario está estrictamente ligado al diseño y la obra privada. Desde hace 34 años es Director Ejecutivo de Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), firma que fundó y con la que desarrolló proyectos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. También figura como socio gerente de Arquigrupo SRL.

Sus inicios profesionales se remontan a 1986. Antes de recibirse, trabajó pintando viviendas y luego formó su primera sociedad. En los años 90, buscó darle un perfil empresarial a su carrera cursando un MBA en el IAE Business School. Entre sus hitos como arquitecto figuran el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río en el Palais de Glace y el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según su propio perfil profesional, su expertise radica en el «gerenciamiento de contratos de obra y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios», habilidades que ahora deberá trasladar a la compleja matriz del transporte público.

Los desafíos urgentes: UTA y estructura de costos

Herrmann no tendrá tiempo de adaptación. Llega a Transporte en un momento de alta tensión donde deberá pilotear dos frentes de tormenta simultáneos:

La puja por los Subsidios: Deberá sentarse a negociar periódicamente con las cámaras de colectivos que exigen la actualización de la estructura de costos para mantener los servicios operativos. El frente gremial: La gestión del diálogo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) será clave para evitar paros y garantizar la paz social en un contexto económico delicado.

Su nombramiento se da tras la renuncia de Luis Pierrini, quien dejó el cargo este miércoles por «motivos personales». Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo agradeció la gestión saliente y validó la llegada del arquitecto para «fortalecer la ejecución de políticas», apostando a una mirada de gestión de proyectos sobre la especificidad técnica del transporte.