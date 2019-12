Estudian despenalizar el consumo y la tenencia de marihuana

(CABA-PBA) La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió este jueves a la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que no penalice el consumo y la tenencia personal de marihuana. Y en ese sentido, adelantó que el propio Alberto Fernández busca llevar adelante esa idea.

«La propuesta del presidente, que nosotros compartimos, es hacer un estudio sobre la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de cannabis. Esto es respecto a drogas blandas«, afirmó la funcionaria en diálogo con #Novaresio910, por Radio La Red AM 910.

«El costo para el Estado de la persecución por marihuana es altísimo y el daño que causa es menor que el alcohol», aseguró Frederic en diálogo con radio Metro.

Para la ministra, legalización del cannabis merece “un debate serio con actores, que ya han avanzado”, para luego “tomar los modelos para ver en qué medida nos pueden ayudar a nosotros”.

«Sé que Uruguay está teniendo problemas. Me parece que hay que estudiar ese modelo y no anticiparse», agregó la funcionaria.

En ese marco, Frederic anunció que en el próximo mes reunirá a especialistas en la materia para debatir en profundidad la legalización de marihuana. «A partir de enero quiero juntar los actores que vienen pensando en la legislación para el consumo de marihuana y ver si encontramos una salida (para proyecto de ley)», dijo, tras recordar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que despenaliza la tenencia para consumo personal y medicinal.

«Hay que tener criterios claros entre el Ministerio de Justicia y de Seguridad para calificar qué será tenencia y qué será narcotráfico», sostuvo la ministra en la entrevista radial.

«Creemos que hay que avanzar hacia la regulación del uso del cannabis, y la producción para el consumo. Drogas blandas, drogas duras no es lo que estamos proponiendo», enfatizó.

En el mismo sentido, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que “hay que cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico” porque “el camino no es profundizar este camino”, en referencia a la política desarrollada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que puso el énfasis en el secuestro de marihuana y en la persecución a los consumidores. “No soy hipócrita o demagogo, tenemos que sacarnos la careta. Hay que cambiar el paradigma y estudiar la legalización y la comercialización para el uso personal”, opinó Berni.

Puntualizó que “el narcotráfico y el consumo son cosas distintas” y agregó que “la consecuencia del narcotráfico no es el consumo” sino que “las consecuencias son la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social de los lugares en donde se enquista el narcotráfico”. NR

