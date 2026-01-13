El Conurbano se convirtió en la punta de lanza de una prueba piloto que podría cambiar la logística urbana. Se inauguró la primera estación para deliverys en Morón, un espacio físico diseñado para que los trabajadores de plataformas puedan descansar y recargar energías. Se trata de una iniciativa sin precedentes en Argentina, ubicada en el corazón de Haedo.

El intendente Lucas Ghi cortó la cinta de este predio que busca formalizar, al menos en infraestructura, la precaria realidad de miles de motociclistas y ciclistas. La obra es fruto de un acuerdo directo con la empresa Pedidos Ya.

Fin a las motos en la vereda: el plan de ordenamiento

La medida no solo apunta al bienestar del repartidor, sino a resolver un conflicto vecinal histórico: el caos de tránsito. El objetivo central es «limpiar» las zonas céntricas y los corredores gastronómicos de vehículos mal estacionados.

Según Santiago Muñiz, secretario de Comercio local, la estación permite «ordenar la circulación vial en áreas centrales». Al concentrar a los repartidores en un punto fijo con estacionamiento exclusivo, se libera el espacio público para peatones y automovilistas, reduciendo la fricción en las inmediaciones de los locales de comida.

Qué ofrece el nuevo predio:

Conectividad: Estaciones de carga rápida para celulares (herramienta vital del servicio).

Estaciones de carga rápida para celulares (herramienta vital del servicio). Comodidad: Mesas, sillas y un área de cocina/refrigerio.

Mesas, sillas y un área de cocina/refrigerio. Seguridad: Lockers de guardado para pertenencias personales.

Lockers de guardado para pertenencias personales. Logística: Estacionamiento exclusivo para motocicletas.

El negocio detrás del «descanso»

La letra chica del acuerdo revela el modelo de gestión mixta. Mientras que el Municipio de Morón cedió el espacio físico en una zona estratégica de Haedo, la multinacional Pedidos Ya se hizo cargo de la financiación de las instalaciones y la puesta a punto.

Sin embargo, la operatividad diaria, el control y la seguridad del lugar quedarán bajo la órbita de la intendencia.

En paralelo a la estación de descanso, la empresa de delivery expandió su huella comercial en el distrito con la apertura de un «Pedidos Ya Market» (tienda física o dark store) en Morón Sur. Desde el municipio confirmaron que están negociando para que productos del programa «Hecho en Morón» sean incluidos en el stock de venta de la aplicación, buscando integrar la producción local a la logística de última milla.