En la Legislatura porteña, se presentó el “Código Procesal del Trabajo de C.A.B.A.”

El libro es una obra fundamental para la resolución de conflictos laborales en la Ciudad y promueve los principios de justicia y equidad. El Código Procesal del Trabajo es una herramienta esencial para garantizar el acceso a la justicia y fomentar un sistema judicial ágil y accesible para todos. En esto, el ministro Gabino Tapia, destacó la importancia del libro y el trabajo detrás de él: “Para mí es un honor estar compartiendo su lanzamiento porque contiene un trabajo enorme de parte de los autores”, expresó.

“Estamos presentando un libro con una ley dictada, con un código que aprobó la legislatura. En esto, quiero subrayar la convicción política del ministro Tapia, empezar por la justicia laboral no es un desafío menor. Haber puesto en funcionamiento la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires y tener un código procesal para eso, es un objetivo alcanzado. Esta es una obra que va a ser muy útil para todos los que somos operadores de derecho”, expresó, por su parte, el subsecretario Horacio Bueno. Y agregó: “A mí me tocó articular entre lo que es el ejecutivo local, miembros académicos de importancia y también miembros del poder judicial; en un principio creí que administrar esos egos me iba a costar pero no fue así, porque todo el mundo trabajó con humildad y con mucha fuerza”.

La legisladora Jimena Villafruela agradeció a los autores y destacó la importancia del libro para la interpretación y aplicación del Código. Julio Grisolia, por su parte, agradeció a Gabino Tapia y a Horacio Bueno por convocarlo para trabajar en el Código y destacó el trabajo en equipo y la colaboración entre los diferentes actores involucrados.

En el prólogo, Horacio Bueno expresó: “Esta obra que comenta el Codigo Procesal del Trabajo de la Ciudad Automa de Buenos Aires, que no solo representa un compendio de normas, sino también el resultado de una firme decisión politica y del trabajo conjunto de académicos, juristas y legisladores.

En un mundo en constante transformación, donde las dinámicas laborales evolucionan, es esencial contar con un proceso que garantice el respeto a los derechos de todos los actores involucrados. Así, este cuerpo normativo no solo busca regular, sino también facilitar el acceso a la justicia, fomentando un sistema judicial ágil y accesible para todos.

A través de sus artículos, se ha procurado reflejar las realidades y desafíos que enfrenta el ámbito laboral contemporáneo. Con un enfoque en la celeridad procesal y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, este código se presenta como una respuesta a las demandas de una sociedad que aspira a un equilibrio entre la productividad y la dignidad del trabajo.

Cuando Gabino Tapia asumió el cargo en el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, estableció un objetivo preciso de gestión: profundizar la autonomía de la Ciudad. Una de las estrategias elegidas para alcanzar este fin fue avanzar en la transferencia de competencias judiciales.

A pocos meses de iniciar su gestión, Tapia comprendió que el traspaso del sistema judicial no sería un proceso sencillo, dado que enfrentaba resistencia por parte de los magistrados nacionales y requería negociaciones prolongadas y complejas. Por esta razón, optó por presentar un proyecto orientado a la puesta en funcionamiento de la justicia de la Ciudad, comenzando por el fuero laboral”.