En la Ciudad, empadronan a mayores de 75 años para vacunarse contra el Covid-19

El Gobierno Porteño habilitó el empadronamiento a través del sitio web oficial para mayores de 75 años dentro del plan de vacunación contra el coronavirus. Se debe a que está encaminada y cerca de terminar la vacunación de la etapa de adultos mayores de 80 años y personal de Salud.

Desde este lunes 29 y hasta el jueves a las 6 será exclusivo para los mayores de 75 y a partir de ese momento se podrán anotar todos los vecinos de 70 en adelante.

La vacunación de este nuevo grupo comenzará en los próximos días, previa asignación de turnos por mail, WhatsApp o SMS , y avanzará a medida que se reciban nuevas dosis por parte del Gobierno nacional.

Una vez que se los contacte, de acuerdo al orden de inscripción, los vecinos podrán seleccionar el día, horario y lugar de preferencia para recibir la primera dosis.

Los centros de vacunación públicos fueron especialmente acondicionados y están distribuidos de manera estratégica a lo largo del territorio porteño. Se encuentran ubicados en clubes, edificios de gobierno y centros culturales. Funcionan de lunes a viernes de 8 a 17 y cuentan con un equipo de más de 2 mil personas trabajando.

Al asistir los vecinos deberán presentar el DNI y luego de recibir la dosis permanecerán media hora en observación. Cada uno de esos puntos cumple con todas las medidas de bioseguridad correspondientes y cuentan con las condiciones de refrigeración adecuadas para la correcta conservación de las vacunas.

El formulario para inscribirse

Para Inscribirse: https://empadronamientovacunacioncovid.buenosaires.gob.ar/Mayor75

¿Cómo empadronarse?

Ingresar a buenosaires.gob.ar/vacunacovid

+ Completar el formulario de datos personales.

Se enviará un mail, un mensaje de WhatsApp o un SMS de confirmación de empadronamiento.

Luego será contactado por WhatsApp, mail y/o SMS, de acuerdo a los datos de contacto brindados, para realizar la asignación del turno. El vecino podrá seleccionar el día, horario y vacunatorio de preferencia por medio de un sistema de gestión online.

Paso a paso de la vacunación



1 Acercarse al centro en el día y horario indicado en el turno.

2. Presentar el DNI en el área de recepción y empadronamiento.

3. Aguardar al llamado del equipo de salud para recibir la vacuna.

4. Una vez administrada, deberá permanecer media hora en observación.

5. Cumplido ese plazo se le brindará al vecino el certificado correspondiente y podrá regresar a su domicilio.

6. Será contactado nuevamente con el fin de asignarle el turno para la aplicación de la segunda dosis que podrá brindarse tras un intervalo de 12 semanas.

Plan de Vacunación contra el COVID-19

Las etapas avanzan en base a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional. En esa línea, en el momento en que se notifique la fecha de una nueva entrega de vacunas, su cantidad y a qué grupo se deben destinar, se pondrá en marcha su aplicación de manera inmediata.

Con el objetivo de que el Plan se desarrolle de manera ordenada, la vacunación es implementada por medio de un sistema de turnos. Cuando se confirme la llegada de las dosis indicadas para cada etapa, se habilitará el empadronamiento a través del portal web del GCBA.

6 etapas

1. Personal de salud (escalonamiento en función del riesgo de actividad).

2. Adultos mayores de 70 años y personas que residen en geriátricos u hogares de adultos mayores de la Ciudad.

3. Adultos mayores de 60 a 69 años.

4. Personal estratégico.

5. Personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo.

6. Otros grupos estratégicos definidos por las jurisdicciones de acuerdo a la disponibilidad de dosis.

La temporalidad de las etapas se encuentra sujeta a la provisión de la vacuna.

En estos momentos se continúa con el último tramo de la primera etapa que incluye al personal de salud del sistema público, privado e independiente y del subgrupo de mayores de 80 años.

Desde el 29 de diciembre, 282.721 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik-V, Sinopharm o Covishield de Oxford-AstraZeneca. Del total, 75.633 ya completaron la inmunización con el segundo componente. De esta manera, en el territorio porteño se aplicaron 358.354 vacunas, lo que representa el 84% de las 424.400 suministradas hasta el momento.

La 1° etapa de vacunación que alcanza a todo el personal de salud público, privado, de la seguridad social, entidades universitarias y de dependencia nacional, residencias de adultos mayores y profesionales independientes se está completando. En total suman 170.000 personas de las cuales 147.370 ya fueron alcanzadas con la primera dosis y 75.560 también se aplicaron la segunda.

Para llevar adelante la tarea el Ministerio de Salud cuenta con 19 vacunatorios del Sistema de Salud Público Porteño; 20 de hospitales privados o dependientes de otras esferas; el Complejo Cultural Sanidad, a cargo de FATSA donde se reciben a los trabajadores de los geriátricos, y distintas postas extrahospitalarias.

En todos los casos se requiere turno previo y quienes se apliquen la vacuna permanecerán media hora en observación. Quienes aún no hayan recibido la vacuna y quieran hacerlo pueden empadronarse online en la web oficial. Los únicos requisitos son contar con matrícula profesional nacional vigente y domicilio en la Ciudad o bien prestar servicio en un centro de salud porteño.

Por otro lado, se continúa con la inmunización de adultos mayores de 80 años, y en las 498 residencias de la tercera edad con 8 Unidades Móviles que llevan adelante la tarea dentro de cada institución. Así, se garantizará que los 16.542 adultos mayores que viven en estos establecimientos cuenten con la posibilidad de recibir la vacuna sin necesidad de trasladarse. Hasta el momento a 8.378 vecinos de 367 geriátricos ya les administraron la primera dosis, se visitó el 74% del total. Que se abra el empadronamiento para un grupo no significa que se cierre para los anteriores: si hay mayores de 80 y profesionales de la salud que no se anotaron, pueden hacerlo. El empadronamiento no cierra para estos grupos.

Plan de Vacunación contra el COVID-19 en números:

282.721 personas recibieron la primera dosis.

75.633 se aplicaron las dos dosis.

424.400 vacunas recibidas hasta el momento por parte del Gobierno nacional.

358.354 (84%) fueron administradas.

6 etapas.

1,2 millón de porteños forman parte de los grupos prioritarios establecidos por el Gobierno Nacional.

Primera etapa: personal de salud:

Fecha de inicio: 29 de diciembre.

170 mil personas: personal de salud público, privado, de la seguridad social, entidades universitarias y de dependencia nacional, residencias de adultos mayores e independientes.

147.370 personas recibieron la primera dosis de la Sputnik-V o Sinopharm.

75.560 completaron la inmunización con el segundo componente.

Segunda etapa: mayores de 70 años:

Fecha de inicio: 22 de febrero con el subgrupo de mayores de 80 años y residentes de geriátricos.

400 mil (aprox.) mayores de 70 años viven en CABA:

250 mil aprox. de 70 a 79 años.

150 mil aprox. de 80 años y más.

16.542 adultos mayores residen en 498 geriátricos.

119.605 adultos mayores de 80 años y residentes de geriátricos ya se administraron la primera dosis de la vacuna Covishield de Oxford-AstraZeneca, Sputnik-V o Sinopharm.

8 Equipos Móviles recorrerán las residencias de la tercera edad para vacunar in situ.

1.200 vacunadores capacitados por el Ministerio de Salud porteño.

Cuarta etapa: personal estratégico:

Inicio: 10 de marzo con el subgrupo de personal docente y no docente (110 mil personas de entre 18 y 59 años).

220 mil, aproximadamente, personas en este grupo.

15.819 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

4 centros de vacunación: Usina del Arte, Club Atlanta, Centro Cultural Recoleta. Para más información: buenosaires.gob.ar/vacunacovid.

La estrategia sanitaria de la Ciudad

Estamos transitando un nuevo rebrote con un plan que se sostiene en tres pilares fundamentales:

1. Testeos. Una estrategia clave que permite evitar contagios basada en detección, testeo, aislamiento y seguimiento. Tenemos una capacidad instalada que nos permite diferenciarnos a partir del aprendizaje de la primera ola y que puede crecer en función de la necesidad. Se han hecho más de 1,9 millón de testeos (pcr y antígenos).

2. Vacunación: el plan sigue avanzando a partir de la llegada de vacunas que provee el Gobierno nacional. Ahora con el empadronamiento de los mayores de 75 años, y luego con los de 70 años. En paralelo, en pocos días comenzará la campaña de vacunación antigripal.

3. Responsabilidad individual. El uso del tapabocas, mantener la distancia, lavarnos las manos frecuentemente y cumplir los protocolos específicos sigue siendo central para salir adelante en la lucha contra el virus.

Reabre Costa Salguero como centro de testeo y los equipos de la Ciudad continúan trabajando

Testeo para turistas

Se reabre el centro de testeo de Costa Salguero del 4 al 8 de abril, en Semana Santa, para que todo aquel que salga de la Ciudad se haga el test al regreso. El centro de La Rural sigue atendiendo como siempre.

