Empresas de tecnología tomarán de manera temporal a empleados de McDonald’s

(CABA) Si bien no hay quien no haya sentido sus efectos, la pandemia de coronavirus generó en los distintos sectores de la economía consecuencias muy diversas. Mientras algunos rubros como el de comidas rápidas sufrieron una caída de su actividad por las limitaciones para operar que pesan sobre los locales gastronómicos, otros como el de las firmas tecnológicas encontraron una oportunidad de expansión al haber más gente volcada a los servicios digitales.

En este marco, McDonald’s y la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) firmaron un acuerdo para transferir temporalmente empleados de la cadena de comida rápida a las firmas de tecnología, que capacitarán a los trabajadores y tendrán la oportunidad de contratarlos de manera permanente.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Caballito: los departamentos que construirán al lado del club Ferro se podrán pagar a 22 años

En principio, 200 empleados de Arcos Dorados -la franquicia que opera McDonald´s en el país- podrán ocupar de manera transitoria diferentes funciones en empresas que forman parte de la cámara. De hecho, la firma de comida rápida ya anticipó un acuerdo con Mercado Libre para que miembros de su personal -y en este caso particular, también los de otras firmas de comida rápida- puedan postularse para trabajar en el área de envíos y de atención al cliente.

El acuerdo marco cerrado con la cámara contempla contratos de tres meses bajo las condiciones salariales y laborales que defina la empresa de tecnología, que tendrá la opción de ofrecerle trabajo de manera permanente al empleado una vez terminado ese período. De todos modos, la postulación no implica poner en riesgo el vínculo de los trabajadores con McDonalds, que los seguirá empleando durante los tres meses bajo una modalidad de licencia sin goce de sueldo.

Esto es posible porque la empresa no está operando todos sus segmentos de negocios y tiene buena parte de su fuerza laboral disponible. Según explicó a La Nación Patricio Nobili, director de Recursos Humanos para la División Sur de Latinoamérica de Arcos Dorados, de los 226 locales que tiene la empresa en el país, 203 están operando, pero solo 31 están abiertos al público, con una limitación del 50% de la capacidad. El resto de los locales funcionan solo con variantes de delivery, take away y Automac.

Cada local tiene un promedio de 80 empleados y la plantilla de la empresa en el país suma un total 15.000 personas, que hoy están trabajando con un sistema de rotación que implica suspensiones parciales y redunda en salarios más bajos. «Este acuerdo es una oportunidad para preservar las fuentes trabajo como lo venimos haciendo y darle la oportunidad a nuestra gente de formarse y elegir lo que consideren mejor para su futuro», agregó Nobili.

El sector de los servicios de tecnología emplea actualmente a 115.000 personas en el país y, según explica Jorge Nigro, prosecretario de Cessi, «existe demanda permanente», más allá de la mejora del nivel de actividad que pueden haber experimentado recientemente algunas firmas puntuales. «Tenemos gente todo el tiempo trabajando para generar talento porque con las universidades no nos alcanza», apuntó.

Para Nigro, el acuerdo es una noticia «excelente» porque «todos ganan». «Por un lado, las empresas pueden incorporar en una sola movida a un grupo importante de jóvenes. Por el otro, se les da la oportunidad a los jóvenes que estén interesados en nuestras áreas y que pueden estar incluso estudiando algo vinculado, de tener una experiencia laboral en el sector», dijo el referente de la cámara, pero agregó que el plan también incluye a aquellos que no tienen ningún vínculo con la tecnología y quieren experimentar en el área. «Vamos a tratar de despertar la inquietud por el software«, señaló.

Según apunta Nobili, Arcos Dorados es el principal empleador de jóvenes de la Argentina y funciona muchas veces como la puerta de entrada al empleo formal. Si bien el acuerdo toma forma en un contexto anómalo, en Arcos Dorados creen que puede ser el inicio de una alianza permanente. «Pensamos la post pandemia, la nueva normalidad, también como una nueva oportunidad», sostuvo Nobili.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Enfermeros de La Matanza crearon una cápsula para transportar pacientes sin riesgo de contagio

«Este acuerdo puede ser una alternativa para mucha gente que de un nuevo paso en su carrera y, más allá de lo coyuntural, nos gustaría estrechar este vínculo con las empresas de tecnología», añadió

Según explicó Nigro, el acuerdo marco firmado con Arcos Dorados se comunicará a las más de 1500 empresas de todo el país que integran la cámara para que definan los perfiles que necesitan cubrir y se pongan en marcha la búsqueda y la firma de los convenios. «La idea es crear un vehículo de transferencia de talento», resumió Nigro, para quien los primeros contratos bajo esta modalidad podrían estar activos ya el mes que viene.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Spotify arma playlists personalizadas para hacer ejercicio en casa

Mercado Libre, pionera en la modalidad

Luego de haber llegado ya a un acuerdo del mismo tipo con Le Pain Quotidien, a través del cual ya sumó a más de 100 personas a su equipo de trabajo en la Argentina, Mercado Libre anunció que incluirá también en esta modalidad colaborativa a Arcos Dorados y a Alsea, operadora de Burger King Argentina y Starbucks Argentina y Uruguay.

Así, la empresa sumará de manera temporal a su nómina a 150 jóvenes que actualmente trabajan en McDonald’s, Burger King y Starbucks Argentina en los equipos de Atención al Cliente y Envíos en Argentina, principalmente en el centro de almacenamiento. Según señaló en un comunicado oficial, la intención es replicar esta iniciativa en otros países de Latinoamérica.

«Este contexto nos llama a seguir buscando soluciones innovadoras y colaborativas, especialmente con sectores e industrias particularmente afectadas por el aislamiento, como la gastronomía», sostuvo Sebastián Fernández Silva, Chief People Officer de Mercado Libre, y añadió: «Nos mueve seguir contribuyendo a sostener puestos de trabajo, al mismo tiempo que robustecemos áreas clave para nuestra operación. Nos llena de orgullo colaborar y ser pioneros en el diseño e implementación de un acuerdo múltiple en América Latina«. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario