Empezó Gran Hermano con más participantes

La producción jugó fuerte y dejó para el final una participante de alto perfil. Catalina es pediatra, reconoce que le gusta subir fotos hot, que fue botinera y que tuvo una infancia “nómade” debido a que su padre era futbolista profesional. Antes de ella se fue completando el casting de la edición 2023. Hernán, con tonada y carisma cordobés, irrumpió con su campera de la Mona Jiménez y con sus ganas de llevar su alegría a la casa. Florencia es diseñadora, productora de moda y modelo curvy y se propone enfrentar los prejuicios a ambos lados de la pantalla. Y Juliana se definió como deportista, creadora de contenido y amante del riesgo: se arrojó del piso 21 de un edificio en Puerto Madero. En 20 se cerró la cuenta, aunque por unas horas. Porque al cierre de la transmisión, Santiago del Moro anunció que el martes ingresarán dos nuevos participantes. A continuación, el Big les habló por primera vez, los invitó a un brindis y dio inicio formal a la edición 2023 de Gran Hermano.

De una policía de carácter fuerte a un “master de la seducción”

Si los participantes tienen orígenes diversos, también lo son sus profesiones y sus maneras de ver la vida. Agostina es policía, de carácter fuerte y obsesionada con el orden. Williams llegó de un pequeño pueblito de Corrientes y con su boina y su mate dejó bien en claro su esencia. Carla desbordó con su energía y conmovió con su historia de vida. Y Nicolás llenó el casillero del langa de cada edición: se considera un “master de la seducción” y planea juegos psicológicos para llevar adelante su estrategia.

Una casa cada vez más federal

De Apóstoles, Misiones a Trelew, Chubut y de la ciudad de Salta a un argentino con raíces chinas y taiwanesas. El crisol de orígenes se hace presente en Gran Hermano y cada historia de vida es una carta para jugar el juego. A Axel le gusta “la joda” todo lo que no le gusta trabajar; Denisse estudia abogacía, disfruta de estar al aire libre y se considera competitiva, un arma de doble filo en este juego; Lucía es futbolista y siente que desafía los mandatos conservadores de su familia en cada una de sus decisiones y Martín fue pura energía en su ingreso a la casa, donde se propuso “jugar para el afuera”. Por lo pronto, el famoso afuera responde y los números de rating entregan picos de más de 21 puntos.

La participante que cruzó el charco

Se sabe que Gran Hermano es furor más allá de las fronteras y la sexta participante de esta edición llegó del otro lado del Río de la Plata. Rosina es uruguaya, personal trainer y busca conectar con gente del más allá. En el futuro inmediato, sin embargo, se tiene mucha fe. Y para que no queden dudas, se tatuó en los labios la fecha que le recuerda su inscripción al casting.

La casa va tomando color

Los primeros ingresos a la nueva edición de Gran Hermano marcan una tendencia de lo que puede ocurrir en la dinámica del juego. Además de Big Apple, se sumaron Zoe, de Recoleta a quien no le gusta trabajar ni estudiar; Alan, que entró con ganas de jugar y hacer amigos y recibió la advertencia de Julieta Poggio al definirlo como “confianzudo”; Isabel, cinturón negro de taekwondo y quien se presentó como “la señora Alfa”, y Lisandro, asesor financiero oriundo de Lomas de Zamora.

Así empezó Gran Hermano 2023

Fuegos artificiales, el ojo que todo lo ve, y la puerta por la que todos quieren ingresar y nadie quiere salir. Con las tomas aéreas acercándose de a poco a la casa, irrumpe la voz de Santiago del Moro para situar en tiempo y espacio. “Vamos a despegar a una nueva aventura”, dice todavía en off, mientras las imágenes muestran los ambientes que conocemos de memoria y los personajes de la última edición, que permanecen bien frescos en los recuerdos.

“¿Están listos? Ahí vamos”, dice Santiago con una cuenta regresiva de fondo y la canción insignia del reality atrona en el estudio. ¡”Argentina, volvió Gran Hermano. El programa que todos esperaban”, gritó el conductor, y el rapero conocido como Big Apple fue el encargado de cortar simbólicamente la cinta de la casa. En ese momento, el rating marcaba 16 puntos y se preparaba para escalar.

La palabra de Alfa, el más polémico de la edición 2022: “Mi vida sigue siendo la misma”

Walter Alfa Santiago fue otro de los grandes protagonistas de Gran Hermano 2022. Y pese a que se siente el ganador por más que no haya cerrado la puerta por última vez, no reconoce haber tenido grandes cambios en su día a día: “Mi vida sigue siendo la misma, los amigos de toda la vida, las carreras de autos, los viajes a Miami. Lo que cambió es la exposición y que la gente me conozca”, dice, antes de ingresar al estudio.

Polémico adentro y afuera de la casa, cuenta que sabe lidiar con ese personaje: “Con la gente tengo buena onda. Y si me faltan el respeto, les paro el carro”, dice sin dar vueltas. Y siente que su adaptación a los medios es algo natural. “Me gusta la radio, tuve un programa cuatro años en FM, trabajé con Pedro Aníbal Mansilla, con el Tano Piero, tenía un manejo de todo esto”, evoca. Y en ese recorrido por nombres ilustres, surge la mención inevitable de Moris, cuyo himno “De nada sirve” lo acompañó en sus días en la casa.

“También hice un programa con Bernardo Birabent, el hermano de Moris. El tema lo escuché por primera vez a los 12 años y me pegó para siempre. ‘De nada sirve’ es como ‘Cambalache’, lo escuchás hoy y sigue siendo actual”, analiza, y remata con una confesión del propio autor. “Moris le dijo a Bernie que yo había logrado en cuatro meses lo que el no logró en 50 años”. La popularidad repentina de la canción, que se cuenta de a millones en Youtube, lo atestigua.

Thiago Medina: la vida después de la fama y el embarazo junto a Daniela Celis

En la antesala de la casa de Martínez donde se vivirá esta nueva experiencia está Thiago Medina, uno de los más carismáticos de la última edición. “Se siente lindo esto, nos reencontramos todos de vuelta. Nosotros sabemos lo que están sintiendo los personajes, ahora vamos a ver cómo se siente desde afuera”, dijo el joven de González Catán, que disfruta de su presente, tan distinto al de hace un año atrás.

“Gran Hermano te cambia la vida para bien y hay que disfrutarla”, resumió Thiago, quien además de popularidad, encontró el amor en la casa y hoy espera mellizas con Daniela Celis, otra exparticipante. “Estoy ansioso, ya quiero ver a las bebés, las quiero abrazar. Por ahora con Dani nos estamos llevando bien, cuando nazcan vamos a ver qué pasa”, cerró con una sonrisa y la espontaneidad que lo caracterizó puertas adentro.

Las novedades de la edición 2023

Después de la exitosa edición 2022, en la que fue su vuelta a la televisión argentina tras 5 años, Gran Hermano está a minutos de regresar a la pantalla de Telefe. El programa será conducido nuevamente por Santiago del Moro y por este lunes, se emitirá a las 21.45. El resto de los días comenzará a las 22:30 excepto la gala de eliminación que será los domingos a las 22.

El premio para el ganador será de 50 millones de pesos y habrá competencias intermedias que les permitirá a los participantes obtener diversos beneficios. Al igual que en la edición del 2022 habrá un panel diario junto a Del Moro debatiendo lo que sucede en el reality. La novedad en este punto será Julieta Poggio. , subcampeona del año pasado, que integrará el equipo junto a caras viejas y otras nuevas: Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Eliana Guercio, Marisa Brel, Costa y Pilar Smith.

Además, los viernes volverá a emitirse La Noche de los Ex, con la conducción de Roberto Funes Ugarte. Allí estarán presentes otros exhermanitos de la última edición como Walter Alfa Santiago, Nacho Castañares, Lucila La Tora Villar, Ariel Ansaldo, Daniela Celis y algunos más antiguos como Ximena Capristo, Gustavo Conti y Cristian U.