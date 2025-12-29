El regreso de las grandes marcas a los shoppings de Buenos Aires

El 8 de noviembre, se vivió una escena poco habitual en Vicente López: miles de personas hicieron fila desde la noche anterior para ser las primeras en entrar a Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos que inauguró su primera tienda en el país dentro del complejo Al Río, y durante el fin de semana de apertura alcanzó el récord mundial de ventas de la marca.

El fenómeno no fue aislado. Apenas unas semanas antes, Adolfo Domínguez reabrió su local en Patio Bullrich, con una colección idéntica a la que se vende en Madrid. La marca española —que había dejado el país hace más de una década— encontró un escenario propicio para volver: un consumidor más sofisticado, el dólar barato y una apertura comercial que empieza a atraer nuevamente a los gigantes del retail mundial.

“Después de varios años fuera del mercado, consideramos que este era el momento ideal para regresar”, explica Rafael Borgognon, gerente de marketing de Adolfo Domínguez Argentina. “El público local valora la calidad y encontramos condiciones más sostenibles para planificar a largo plazo”.

El lujo que vuelve a mirar al sur

La reapertura de importaciones, la reducción de aranceles y un dólar más estable impulsaron una ola de llegadas. Entre los nombres confirmados se destacan Sandro, Maje, Montblanc, Victoria’s Secret, Dolce & Gabbana, FARM Rio, The Kooples, UNOde50 y On Running, además del regreso de Pizza Hut y la expansión de Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pandora y Bath & Body Works.

Ferragamo, la casa italiana, prepara su reapertura en el Patio Bullrich con una boutique que replicará el formato de Milán. En paralelo, las francesas Sandro y Maje abrirán en el Alcorta Shopping con locales espejo a los de sus tiendas de Saint-Germain-des-Prés. “Buenos Aires tiene un consumidor informado y es una plaza con identidad y potencial”, señala María Luisa Luchetti, directora de Leuru Group.

Shoppings de alta gama, otra vez en auge

Los centros comerciales de IRSA —Alcorta, Patio Bullrich y Alto Palermo— lideran la transformación. En el Alto Palermo, se instaló Victoria’s Secret con un local de 400 m², el doble del promedio. Para acompañar esta tendencia, el Grupo IRSA creó una unidad especializada para asesorar a marcas extranjeras en su aterrizaje.

En paralelo, el nuevo shopping ¡OH! Buenos Aires suma nombres como Stella McCartney, Vilebrequin y Psycho Bunny, marcas que confirmaron su instalación para 2026. Por su parte, Armani confirmó su regreso de la mano del Grupo Tucci, que abrirá Armani Exchange en Unicenter y, un año después, Emporio Armani en Recoleta.

El objetivo no es solo captar consumo local sino también turismo de alto poder adquisitivo, especialmente de Brasil, Estados Unidos y Europa, encontrando en la Argentina una vidriera regional competitiva.

Por qué vuelven

Las razones detrás de este boom incluyen una inflación moderada, mayor previsibilidad cambiaria y un esquema de importación más flexible. Las empresas también destacan que el e-commerce local creció más de 200% en tres años, lo que motiva a marcas como FARM Rio o Bath & Body Works a explorar formatos híbridos.

Entre la apertura y la identidad

Mientras las etiquetas globales vuelven, varias marcas locales exportan diseño argentino al mundo: Jazmín Chebar, Prüne y Rapsodia mantienen presencia en el exterior; Maydi exporta a Japón y Manto envía tejidos artesanales desde Salta. En la alta costura, Gabriel Lage y Javier Saiach consolidan sus nombres en Europa.

Sin embargo, la competencia es dura. “Argentina tiene mucho talento, pero producir es caro. Los impuestos y los costos laborales dificultan la exportación”, señala un empresario textil. La convivencia entre el lujo global que regresa y el diseño local que busca expandirse define el nuevo pulso de la moda en Argentina.