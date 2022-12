El percance que sufrió Sofía Jujuy Jiménez mientras celebraba el triunfo de la Selección en Qatar: terminó sangrando

Sofía Jujuy Jiménez está viviendo único e inolvidable: por primera vez en su vida fue a un Mundial. En las últimas horas, la modelo se mostró emocionada en sus redes sociales al poder ver la victoria de Argentina frente a Australia por 2 a 1, pero sufrió un accidente en medio de los festejos.

“Mi primer Mundial de fútbol. Mi primera vez viendo jugar al número uno del mundo, nuestro amado Lionel Messi”, contó la joven y agregó: “Mi corazón no puede más de alegría y emoción. Te amo, vamos por más”. La modelo documentó toda la emoción que se vivió desde la tribuna rodeada de los hinchas y cómo se gritaron los goles, el primero de Leo Messi que hizo ilusionar a todos y el segundo de Julián Álvarez.

Sin embargo, Jujuy vivió un mal momento cuando al festejar uno de los goles, un hombre le pegó sin querer con su reloj. “Chicos, de la emoción, uno me dio un relojazo”, contó la modelo, al mostrar el labio inferior con algo de sangre por el golpe. Pero el festejo por el segundo gol, bajo el título de Álvarez, calmó su dolor y celebró la emoción por el triunfo de la selección argentina: “¡No lo puedo creer, papá! Acá es re emocionante”, expresó, mientras trataba de frenar el sangrado con un pañuelito.

A principios de noviembre, Sofía Jujuy Jiménez decidió dejar sus compromisos laborales y emprendió a disfrutar de unas largas vacaciones, recorriendo diferentes países de Europa. En su cuenta oficial de Instagram, la popular modelo publicó imágenes y videos de su paso por la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, acompañada por Rodrigo Cascón, uno de los cocineros de La Peña de Morfi (Telefe).

Pero su visita en Ámsterdam quedó un poco opacada por la inesperada pérdida de un importante objeto que fue consecuencia de un simple descuido cuando se estaba tomando una selfie. En un video, la también conductora dio detalles de lo ocurrido: “Todo era muy hermoso, increíblemente maravilloso hasta que me di cuenta que me olvidé mi mochila mientras me sacaba una foto en una esquina”.

“O sea que me colgué. No sé qué me pasó. Me la saqué para que no moleste y la perdí, gente. O sea, ya está. Por suerte tenía mi pasaporte y mi celular conmigo. Pero todo el resto, besito, chau chau…”, señaló Jujuy, en tono de broma.

Este no fue el único feo momento que vivió Sofía en su recorrido por el Viejo Continente, ya que mientras disfrutaba de su estadía en Barcelona, España, sufrió un robo y perdió dinero y documentación. “Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera”, contó en una historia de Instagram. “Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje”, explicó Jiménez.

Luego, dio detalles de los trámites que debió realizar tras ser víctima de la inseguridad: “Ya tramité el tema de las tarjetas. Que las bloqueen, que me manden unas nuevas pero bueno, es un garrón. No te das cuenta te la sacan en un segundo”.