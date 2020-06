El mensaje del hijo de Ariel Vázquez, uno de los bomberos fallecidos en Villa Crespo: “Siempre vas a ser un héroe”

(CABA) Ale Vázquez es el hijo de Ariel Gastón Vázquez, el comandante director de la Compañía de Planeamiento de Desarrollo y Recursos Humanos de Bomberos de la Ciudad que falleció el martes cuando trabajaba en una perfumería de Villa Crespo donde hubo dos explosiones.

Horas después del fallecimiento de su papá, Ale le dedicó emotivas palabras en Twitter. “Fuiste y siempre vas a ser un héroe, pa», escribió.

Junto a Vázquez, también murió Maximiliano Firma Paz, de 43 años, subcomisario de la Estación VI Villa Crespo.

El tuit del hijo de Vázquez fue como respuesta a un mensaje que publicó el Ejército Argentino.

Mientras, el presidente Alberto Fernández, dedicó unas palabras a las familias de los fallecidos en cumplimiento de sus tareas.

“Mis más sentidas condolencias a las familias de los bomberos que fallecieron en la explosión en Villa Crespo. En este día, más que nunca, honraron su labor y su compromiso con la sociedad, y así serán recordados. Espero la pronta recuperación de sus compañeros”, escribió el presidente.

Comandante Director de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad, Ariel Gastón Vázquez tenía 44 años, era de Hurlingham, estudió Gestión de Calidad en la Universidad de Morón y trabajaba en Buenos Aires Hems, servicios aéreos de emergencia médica, empresa donde era técnico operativo.

«Sólo te puedo decir que es uno de los mejores bomberos que conocí, muy profesional y buena persona, siempre atento a todos, de una calidez humana poco vista», dice entre lágrimas Alexis, un amigo que está destruido. «Él era un tipazo, padre de dos hijos, siempre pensando en los demás y cómo ayudar… y muy hincha de San Lorenzo».

Muy dedicado a su labor de bombero, Vázquez lo expresaba en sus redes sociales. «Ser bombero voluntario es lo mejor que hay. A mí me cambió la vida y yo no lo cambio por nada. Es una voluntad de servicio público, de querer ayudar a la gente y solucionarle los problemas, Si uno no entiende eso, que es lo básico, no hay que meterse en este mundo»

Por su parte, Firma Paz ingresó como cadete en 1997. Durante su carrera pasó por varios cuarteles del área urbana y estuvo en el Grupo Especial de Rescate. Trabajaba como Jefe de la Estación 6° «Villa Crespo» del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Buenos Aires.

«Siempre sonriendo, siempre apoyando al cuartel, con ganas de que el cuartel progrese», contaron sus compañeros.

El comercio en el que ocurrieron las explosiones está localizado en la planta baja de un edificio de 14 pisos. Fuentes policiales informaron que el fuego se originó en el subsuelo de la perfumería, en un depósito donde se acumula la mercadería, productos altamente inflamables. Antes de las 18 se produjo el primer estallido, que afectó a varios efectivos, entre ellos Vázquez y Firma Paz, quienes murieron en el lugar. NR

