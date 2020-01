(CABA) Venía sonando fuerte y este martes se confirmó: el escritor Juan Sasturain será el nuevo director de la Biblioteca Nacional. El autor estaba en la Costa y todavía debe reunirse con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, pero el anuncio ya es oficial.

Discreto, el ministro Tristán Bauer no dejó que se filtrara casi nada. Sin embargo, se supo que está llamando a algunas personas para conformar su equipo.

Sasturain tiene una extensa obra literaria, es un eximio autor de literatura policial y fue coautor, con Alberto Breccia, de la historieta Perramus, que fue premiada por Amnesty donde hasta Borges es un personaje (conspira a favor de una revolución contra los Mariscales que gobiernan). Además, Sasturain condujo en televisión el programa Ver para leer, que salía por Canal 11.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Prórroga por el uso del billete de 5 pesos

En las últimas horas, el autor se fue de vacaciones a un pueblo que queda a 600 kilómetros de la Capital, pero ya recibió el llamado y volverá a ver a Bauer.

Este lunes, además, circuló una carta en apoyo a Sasturain que impulsaba otro escritor, Carlos Bernatek, que trabaja en la Biblioteca.

Otro nombre que sonaba era el de María Moreno, esta vez para el Museo del Libro y de la Lengua, que funciona en un edificio de la Biblioteca y que fue desfinanciado durante el gobierno anterior y sufrió fuertes problemas edilicios. Periodista y escritora, Moreno ganó en 2017 el Premio de la Crítica al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria. Y este año recibió el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El Gobierno dispuso la intervención del Hospital Posadas

Periodista aguda, esta semana tuvo repercusión su columna «Y que de Borges haiga novelas», en el diario Página 12. Allí Moreno analizaba los dichos de Alberto Fernández -que habló de novelas de Borges- y de Axel Kicillof – que usó la forma ‘haiga’- y, sobre todo, sus repercusiones. «Durante estos días las puyas por el ‘haiga’ de Axel y la atribución de novelas a Borges por parte de Alberto Fernández no hicieron más que seguir una tradición conservadora que comenzó con los chistes sobre la supuesta ignorancia de Carlos Aloé, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el primer gobierno de Perón y siguió con las mofas al Menem que citaba un Sócrates leído y al ‘conmigo o sin migo’ ideado por Herminio Iglesias. Nada nuevo en el humor gorila (…) «. En la gestión de Cambiemos, el museo no tuvo director. Antes lo manejaba la ensayista María Pía López. En el ámbito cultural había quienes aseguraban que era cierta la versión pero que Moreno no aceptaría. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario