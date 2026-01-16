La espera terminó para los fanáticos de las ficciones que marcan la agenda en las charlas de café de Palermo. Disney+ liberó este jueves las primeras imágenes oficiales de El encargado temporada 4, confirmando que el personaje interpretado por Guillermo Francella regresará en 2026 con una trama que deja atrás la simple gestión del edificio para meterse en el barro de la alta política.

Tras el cierre de la tercera entrega, donde Eliseo basó su triunfo en una batalla campal contra el sindicato, el escenario cambia drásticamente. Ahora, el portero más polémico de la televisión accederá a los círculos más altos del poder, un terreno donde la ambición es moneda corriente y los riesgos superan cualquier asamblea de copropietarios.

El encargado temporada 4: La venganza de Zambrano

Mientras Eliseo cree tocar el cielo con las manos codeándose con la élite, el conflicto vuelve a su base de operaciones. Una conspiración silenciosa se gesta en los pasillos del edificio, liderada por su némesis histórico.

Las claves de la nueva trama:

El Enemigo: Zambrano, interpretado por el genial Gabriel “El Puma” Goity , regresa recargado con un plan directo para destruir a Eliseo definitivamente.

Zambrano, interpretado por el genial , regresa recargado con un plan directo para destruir a Eliseo definitivamente. El Riesgo: La serie explorará cómo la ambición desmedida puede jugar una mala pasada cuando se descuida el «territorio».

La serie explorará cómo la ambición desmedida puede jugar una mala pasada cuando se descuida el «territorio». El Tono: Los creadores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, aseguran mantener el humor negro y las situaciones incómodas que son marca registrada.

Furor en los edificios de Palermo

Aunque la fecha exacta no fue confirmada, la plataforma de streaming adelantó que el estreno será durante los próximos meses de 2026. La serie se ha convertido en un fenómeno de culto en barrios como Palermo, donde las internas de consorcio, las expensas y las figuras de poder vecinal son parte del folklore cotidiano.

Con las tres primeras temporadas ya disponibles para maratonear, la expectativa por ver cómo Eliseo maneja el poder real mientras su propio edificio se vuelve una trampa mortal es altísima. Se viene una temporada donde la astucia barrial chocará de frente con la política pesada.