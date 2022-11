El desgarrador llanto de Juan cuando hablar con su hijo tras ser eliminado de Gran Hermano 2022

Juan Reverdito, Daniela Celis, Agustín Guardis, Juan Ignacio Nacho Castañares y Walter Santiago, Alfa, se enfrentaron este domingo en una nueva gala de eliminación de Gran Hermano. De a poco durante toda la noche Santiago Del Moro fue anunciando quiénes eran los salvados por el púbico, hasta que al rededor de las 12.00 recibió al cuarto eliminado del juego que reabrió sus puertas luego de siete años, nuevamente por la pantalla de Telefe.

Agustín, Nacho y Daniela fueron los primeros en confirmar su continuidad en el juego y luego Juan y Alfa se enfrentaron en una votación mucho menos reñida de lo que parecía, ya que Walter obtuvo menos del 12 por ciento de los votos. Al salir de la casa más famosa del país, Juan saludó al conductor a su gente que había ido a apoyarlo y tuvo una videollamada con su hijo que vive en España.

Apenas vio que el joven estaba al teléfono, Reverdito rompió en llanto al hablar con Juan Cruz. “¿Qué hacés, pa? Perdón. Perdón por no llegar. Perdón. Perdón por no llegar. Te amo”, dijo entre lágrimas con el muñeco flash de su otro hijo en sus manos y el anfitrión del ciclo, lo consoló: “Tranqui, tranqui hermano”.

“Es un juego, y vine a cumplir un sueño. Y no lo cumplí, pero la pasé bien y…”, había dicho apenas llegó al estudio cuando Del Moro le preguntó qué creía que había pasado con la gente y luego se fue a saludar a su hermano, apostado en la tribuna.

Advertisement

Juan tiene 42 años y nació en Jujuy, pero vive en Boedo. De profesión, taxista. Tiene un hijo de 24 años, a quien crió solo, y otro de 5. Es abuelo de un nene de tres años. “Soy explosivo y me saco por cualquier cosa”, dijo en su presentación antes de entrar al juego. Ya en la casa, en más de una oportunidad dijo que fue su hijo mayor el que lo impulsó a salir siempre adelante.

En julio de este año, su hijo su nuera y nietos se fueron a vivir al exterior. “Ayer se fueron tan lejos a una nueva vida, un nuevo futuro que este país no da para más , y. Ya los extraño tanto , pero sabes que te apoyo en todas las decisiones que tomes , y yo hoy estoy de pie gracias a vos. Son todo en mi vida, y se que te va ir de 10, por que todo lo que te propones lo conseguís, nunca cambies hijo, cuida mucho a tu familia, que es hermoso todo lo que estás logrando, y lo q vas a lograr, viví sean felices y en un par de años te vamos a ir a visitar con tu hermanito Fe. Los amo a vos Tomy. Mela ……. Lo bueno que vas a ver al Real y no te va a doler más los ojos de ver al ciclón como está jugando”, lo despidió por las redes sociales en aquel momento.

El sábado, en la cena de nominados, se había dirigido a sus compañaeros: “Me veo todos los domingos en placa porque sé que quieren que me vaya”. En ese encuentro Nacho también dijo estar confiado de no irse. Y Alfa señaló: “Todo lo que pasa es lo que tiene que pasar”. Agustín, en su tercer placa consecutiva, se mostró fortalecido. Y Daniela dijo que sentía que tenía gente que la “banca” afuera.

Días atras, Alfa se había dirigido a los televidentes y había pedido la eliminación de su ahora ex compañero. “Para los que me conocen, los que me quieren y los que me están conociendo. Si llego a ir a placa o si llega a estar alguien en placa, la única persona que quiero que se vaya de acá adentro es Juan”, había dicho en cámara.