Duros enfrentamientos en Puente Pueyrredón y Saavedra entre piqueteros y la policía

Este lunes se registraron incidentes en el puente Saavedra y Pueyrredón entre efectivos de la Policía de la Ciudad y manifestantes luego de que se accionara el protocolo anti-piquetes. Los oficiales de la Ciudad intervinieron para impedir que los protestantes ingresen a Capital Federal a través del puente para expandir la manifestación.

En ambos lugares los manifestantes arrojaron piedras contra los efectivos, quienes avanzaron en un cordón policial con la idea de liberar el camino. Se produjeron empujones, gases lacrimógenos y corridas en puente Pueyrredón.

En esta jornada, distintas organizaciones sociales y sindicales llevaron a cabo más de 500 cortes y manifestaciones distribuidos en todo el país, con cabecera principal en el Puente Pueyrredón, en contra del grave contexto que atraviesan los sectores más vulnerables a raíz de la crisis económica de la Argentina.

A partir de las 10 de la mañana, el Frente de Lucha Piquetero y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otra decenas de agrupaciones, se concentraron para realizar lo que denominaron “piquetazo nacional”, con intenciones de cortar la Ruta 3 y General Paz, General Paz y Avenida Rivadavia y el Puente Saavedra.

Los incidentes comenzaron luego de las 11, cuando un camión hidrante de la Policía avanzó ante los militantes de movimientos sociales que se encontraban protestando en el lugar.

“Lo que estamos viviendo es un ejercicio autoritario del poder como pocas veces lo vimos, de la mano de la ministra Patricia Bullrich que entró a la política para esto, para reprimir al pueblo, para ajustar, para apoyar todo lo malo y lo inmoral que hay en la vida”, expresó en diálogo con PERFIL Rafael Klejzer, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de la UTEP.

Sobre los incidentes, Klejzer explicó que “tres veces la columna de Prefectura avanzó sobre los manifestantes tirando gases, pegando palazos y trajeron los hidrantes”, aunque rescató que “a diferencia de otras veces, la gente no salió corriendo”.

“Tres veces reprimieron y en las tres la gente se quedó con su bandera, con sus chicos, con sus bombos, con sus redoblantes, lo que se está demostrando es que la bronca de la gente se está expresando en salir a pelear y no mascullar individualmente en sus casas”, manifestó.

Al respecto de la resistencia de los protestantes ante el protocolo anti-piquetes, agregó: “Es motivo para celebrar, la firmeza del pueblo en reclamar aunque sea por diálogo. A diferencia de otros gobiernos que también nos reprimían, por lo menos había un diálogo, ahora se cortaron los diálogos, no hay respuestas, no hay propuestas, hay ajuste, tras ajuste, tras ajuste y una política de aislarnos, que es lo que no están pudiendo”.

Por su parte, el líder de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, habló con la prensa y remarcó la importancia de ir a un paro nacional para reclamar contra las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno libertario de Milei.

“Reclamamos un paro nacional y un plan de lucha para todo el país. El dueño de las calles no es Patricia Bullrich, sino el hambre en todo el país”, sostuvo el dirigente de Polo Obrero en inmediaciones de Puente Pueyrredón, al frente de una de las columnas de manifestantes.

Según indicaron las estimaciones oficiales, la protesta más numerosa tuvo lugar en Puente Pueyrredón, con alrededor de 4.000 manifestantes, mientras que en Puente Saavedra se concentraron alrededor de 1.500, al igual que en Liniers, en el cruce de Rivadavia y General Paz.