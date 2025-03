Discurso de inauguración del XXVIII período de sesiones ordinarias

En el discurso de apertura de sesiones legislativas, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló que en el marco de la “Agenda 2025 Buenos Aires Primero”, la Ciudad continuará trabajando para garantizar el orden y la seguridad, con un presupuesto equilibrado, con austeridad y déficit cero. Y destacó que, entre otras prioridades, impulsará un ambicioso plan de obras para mejorar la movilidad y la infraestructura urbana.

Ante los legisladores, el Gabinete e invitados especiales, el Jefe de Gobierno hizo una exhortación a los bloques de la oposición: “No deben confundirse. No fueron votados para boicotear al Gobierno de la Ciudad ni para obstruir su buen funcionamiento. Si tienen ideas innovadoras y soluciones concretas, estamos dispuestos a implementarlas si son viables. Pero si su estrategia es poner trabas, deben saber que nada nos desviará del compromiso asumido con los porteños”, advirtió.

Y explicó: “La gestión bajo el método PRO significa ante todo escuchar, evaluar y corregir. Con firmeza para enfrentar los problemas y sensibilidad con lo más valioso que tenemos: las personas. Acá nadie es descartable. En casi 20 años, triplicamos el nivel de inversión en obra pública y achicamos el gasto político. Cada vez que ahorramos hacemos dos cosas: reducimos los impuestos y devolvemos eso que ahorramos con servicios de mejor calidad”.

Jorge Macri sostuvo que en el primer año de gestión la Ciudad avanzó sobre seis ejes, con una agenda propia sobre la autonomía, modernización y eficiencia del Estado, seguridad y orden, movilidad, desarrollo del Sur y el eje del cuidado con educación, salud y desarrollo humano.

Dijo también que sigue trabajando “para que Buenos Aires sea una de las capitales más seguras de América Latina, pero cruzando la General Paz, la delincuencia avanza sin control. Hemos logrado mantener la seguridad, pero sería mucho más fácil si el Gobernador Kicillof asumiera seriamente la lucha contra el crimen”. Y recordó que 13 policías de la Ciudad murieron en el Conurbano bonaerense.

Anticipó, además, que para impulsar una solución profunda la Ciudad avanzará en la creación de un Servicio Penitenciario propio para alojar detenidos a disposición de la Justicia penal, contravencional y de faltas local.

Y adelantó que para terminar con la mafia de los ‘trapitos’ va a proponer el agravamiento de las penas por ese tipo de delitos, lo que incluirá multas y días de arresto. “Se creen dueños de la calle,” sostuvo Macri y explicó que los cambios se instrumentarán a través de una reforma del Código Contravencional.

El Jefe de Gobierno puso de relieve que el primer presupuesto de su gestión exhibe equilibrio en las cuentas públicas. Señaló que no tiene déficit y que registra “el menor nivel de endeudamiento de los últimos 12 años”.

“En la Ciudad hemos hecho culto del equilibrio fiscal. No necesitamos que nos enseñen cómo hacerlo. Hicimos una reducción del gasto del 8,6%. Eliminamos el 10% de los cargos políticos, redujimos cerca de 10 mil contratos y en un 18% la contratación de asesores y planta política”, indicó.

Afirmó que esto es una clara demostración de que “se puede ser tan eficiente como eficaz cuando, en vez de querer eliminar el Estado, se gestiona con austeridad, prudencia y responsabilidad, cuidando los recursos y sin gastar más de lo que entra”.

“Administrando así, con un superávit fiscal cercano al 4%, no solo sostuvimos, sino que aumentamos el nivel de inversión en obra pública, hasta un 19%. La obra pública no se frena; al contrario, se acelera. Lo estamos haciendo con el Plan Hidráulico, terminando este año lo que teníamos previsto para 2027. Cuando este plan empezó, Mauricio Macri le prometió a los porteños que no se iban a inundar. Y eso sucedió”, recordó.

Macri resaltó que “el buen trabajo que ha hecho el Gobierno del presidente Javier Milei para ordenar la macroeconomía, y que millones de argentinos siguen acompañando con esperanza, presenta un escenario donde el crecimiento se vislumbra con más claridad”.

“Somos parte de un país cuyo destino es también el nuestro. No es cierto que la Ciudad no produce nada. No perdamos de vista que la Ciudad aporta el 20% al PBI nacional. Por eso mismo, si a la Ciudad le va bien, sin dudas también le va a ir bien al país”, señaló.

Dijo que la Ciudad está avanzando hacia un Estado eficiente, pequeño, que cobre menos impuestos y destacó que la reducción del gasto político significó un ahorro general de 860 mil millones de pesos, lo que permitió bajar impuestos a más de 320 mil contribuyentes.

“Para poder seguir bajando impuestos es fundamental que esta Legislatura apruebe la Ley de Beneficios Fiscales, que incluye además la adhesión al Régimen Nacional de Incentivos a las Grandes Inversiones y la regularización de activos”, agregó.

Macri también habló de la reciente sanción que obtuvo en el Congreso Nacional la ley de Reiterancia: “Fue nuestro primer proyecto en esta Legislatura y hoy es una ley nacional. Una herramienta clave para terminar con la puerta giratoria. Detener al mismo delincuente hasta 28 veces era insostenible”.

“El orden y el cumplimiento de la ley en la Ciudad no se negocian”, sostuvo el Jefe de Gobierno, y recordó que su gestión terminó con los piquetes y las ranchadas en las calles.

Sobre los presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas, el Jefe de Gobierno afirmó: “Yo sé que, como dice Patricia Bullrich, todas las provincias tienen sus cárceles. Pero esas provincias también tienen su propia Justicia. Y la ministro conoce que desde que esta Ciudad se creó nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario”.

“Entonces no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe. Y mientras los delitos sean nacionales, los presos son del Servicio Penitenciario Federal”, aseveró.

Puso de relieve que la Ciudad se está haciendo cargo de “la solución profunda construyendo la cárcel” de Marcos Paz, pero alertó: “No podemos seguir teniendo presos donde no pueden ni deben estar y donde son un peligro para todos”.

Macri hizo un llamado al Gobierno nacional para trabajar de manera colaborativa y remarcó que lo que está en juego “es cuidar a los porteños: esta debe ser la prioridad, no importa el color político al que representemos”.

Y confirmó que el Gobierno porteño presentará el proyecto para crear un Servicio Penitenciario destinado al alojamiento exclusivo de los detenidos a disposición de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas local, “con todo lo necesario para gestionar esta problemática urgente”.

El Jefe de Gobierno anunció además que enviará a la Legislatura un proyecto de Ley de Emergencia Autonómica para pedirle al Congreso de la Nación que avance con los convenios de traspaso que ya están firmados, pero sin aprobación, y con la transferencia de las competencias judiciales. En esa nómina se incluyen los acuerdos por la transferencia de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) y los delitos pendientes de traspaso de la Justicia penal ordinaria.

También agradeció el apoyo a la suspensión de las PASO, lo cual señaló como un gesto de “madurez y responsabilidad que este momento particular exige, pensando en el interés de los ciudadanos” y no de la política.

“Quiero pedirle a esta Legislatura que encaremos este año electoral discutiendo el futuro, no el pasado. Podemos tener distintas identidades y banderas, pero de lo que no hay dudas es que los argentinos eligieron un cambio, exigiendo más soluciones y menos peleas. Los porteños nos eligieron para darles soluciones, no para ver quién tiene más likes”, sostuvo.

El Jefe de Gobierno destacó la importancia de seguir dando pasos para consolidar la autonomía y señaló: “Este año es un buen momento para discutir lo que nos falta para que reconozcan la autonomía que nos corresponde”.

“Por eso, les pregunto: ¿queremos discutir si el Puerto o la Terminal de Retiro tienen que ser de la Ciudad o van a seguir siendo de Nación? ¿Vamos a dar la discusión por la ampliación de la Justicia Penal o va a seguir siendo de jurisdicción nacional? Las sociedades comerciales o entidades civiles, ¿se van a poder inscribir en la Ciudad o seguimos dependiendo de la IGJ nacional, vieja y lenta? ¿Nos vamos a sentar en la mesa donde se define la política energética de la Ciudad? ¿Qué legisladores nos van a acompañar en el reclamo por los casi 6.000 millones de dólares por la deuda de la coparticipación?”, planteó.

Macri sostuvo que el proyecto de Emergencia Autonómica habilitará a la Procuración General de la Ciudad y facultará a la Legislatura para tomar las medidas adecuadas para avanzar tanto por vía política como judicial. Y adelantó que le ha encomendado al Ministerio de Justicia impulsar las acciones tendientes a efectivizar la transferencia de las competencias judiciales al ámbito de la Ciudad Autónoma.

En otro tramo de la exposición Macri destacó que ayer la Ciudad hizo un histórico anuncio, la construcción de la nueva Línea F del Subte, que unirá Plaza Italia y Barracas. “Confiamos en que esta Legislatura aprobará el presupuesto necesario para concretar este proyecto y abrir pronto la licitación correspondiente”, afirmó y agregó que a esto se sumarán dos líneas del servicio del Trambus a la red de transporte público.

Sostuvo que hasta hace un tiempo era impensable planificar una obra en la red de subte, y se preguntó por qué ahora. “El país no tenía la certeza de poder tomar el endeudamiento necesario” para una inversión tan relevante, pero “hoy esa macroeconomía, esa confianza en el mundo, ese posicionamiento más serio, ese equilibrio fiscal que se ha logrado permite que la Ciudad, con recursos propios y acceso al crédito, encargue una obra” de esa envergadura, sostuvo.

“Así que acá no hay especulación, hay seriedad como siempre. Cuando desde el PRO nos comprometemos a hacer una obra, no solo la anunciamos, la hacemos, la terminamos y la cumplimos”, afirmó. También mencionó la nueva línea de colectivos eléctricos que en poco tiempo comenzará a circular por el Casco Histórico porteño.

Y recordó, además, la sanción que dio la Legislatura el año pasado al nuevo Código Urbanístico como un importante hito de gestión para dar impulso a las políticas de desarrollo de la zona sur de la Ciudad. Dijo que ese instrumento generó incentivos para la puesta en valor del Barrio Olímpico, la puesta en marcha de más de 20 proyectos de mediana y una gran inversión para viviendas y centros de logística en la zona sur.

Macri ratificó que continuarán sin pausa las obras para mejorar la infraestructura del sistema público de salud, que atiende a un millón de pacientes y que “es universal y solidario, pero con especial prioridad para los porteños”, que lo sostienen con sus impuestos. En 2024 hubo un 20% más de atención en consultorios externos y se hicieron un 25% más de cirugías. Ahora, a las 90 obras terminadas en 2024, se suman 35 este año, apuntó.

Dijo que “junto a la salud, la educación es otra área prioritaria, con la mayor participación en nuestro presupuesto”, y puntualizó que con el Plan Estratégico BA Aprende cambió el paradigma educativo: “Pasamos de la enseñanza al aprendizaje, enfocados en Lengua y Matemática”.

“Pusimos en marcha Ciudad Bilingüe, una plataforma online, gratuita y de nivel internacional, donde ya hay 170.000 inscriptos aprendiendo inglés. Y trajimos TUMO, un programa de educación no formal para alumnos del secundario, donde más de 17 mil chicos van a poder desarrollar sus habilidades artísticas, tecnológicas y creativas”, agregó.

Macri destacó, asimismo, el protocolo “Cero niños en la calle” y el abordaje de las personas en situación de calle con la Red de Atención y los 47 Centros de Inclusión Social como expresiones de un enfoque integral que promueve la reinserción a través de paradores segmentados. “La calle no es un lugar para vivir”, dijo el Jefe de Gobierno.

Además, se refirió a la inversión en cultura como un atributo identitario de la Ciudad, pero también como una gran oportunidad. “Somos una ciudad global, abierta e innovadora. Y este año seremos sede de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, un evento que tendré el honor de presidir. El liderazgo regional que queremos consolidar y el interés que despierta Buenos Aires es por su gente, por su hospitalidad y por las oportunidades que ofrece”, sostuvo Macri.

Y dijo que “es un orgullo haber recuperado a Julio Bocca como director en el Teatro Colón”. Y habló de un salto cualitativo en el Teatro ya que será “una escuela de talentos porque lo más importante que tiene esta Ciudad es su gente”.

“Somos una ciudad inclusiva. En ese sentido queremos poner luz sobre una problemática amplia y diversa, la de la discapacidad, eje que lidera nuestra vicejefa Clara Muzzio, a quien agradezco ese compromiso. Tenemos que romper prejuicios: yo tengo una discapacidad motriz menor, pero la tengo y no soy menos por eso. Integrantes de nuestro gabinete las tienen o muchos de los integrantes de nuestro equipo o ustedes tienen hijos con alguna discapacidad. No miremos más para otro lado porque la barrera más grande que existe es la cultural, el prejuicio y la discriminación. Debemos liderar esta agenda de inclusión también desde la Ciudad de Buenos Aires para que ilumine esta discusión en toda la Nación”, dijo el Jefe de Gobierno.

Y definió: “Amo esta Ciudad y la forma en que los porteños la sienten como su Ciudad. Hay maneras muy distintas de ser porteño. Por eso acá abrazamos la libertad de la diferencia y convivimos en la diversidad. Eso es parte de nuestra identidad, que siempre vamos a defender. Acá conviven la Marcha del Orgullo y la del Niño por Nacer. Y así seguirá siendo”.

“Vamos a seguir avanzando con la convicción de que gobernar es hacer y resolver. Que liderar es escuchar y aprender. Y que el progreso viene de la mano del esfuerzo, el trabajo y el mérito. Esos son nuestros valores y esa es nuestra batalla cultural”, dijo el Jefe de Gobierno. Y cerró con una invitación para “seguir construyendo juntos esta Ciudad que nunca va a renunciar a su vocación de ser el faro de la Argentina posible. Una Argentina y una ciudad inclusiva, diversa, vibrante, cultural y por sobre todo, profundamente humana”.