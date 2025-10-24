Información General
Denuncian un escándalo de corrupción detrás de contratos de limpieza de grafitis en el Subte
La Justicia investiga maniobras de lavado de dinero detrás del otorgamiento de contratos para limpieza de grafitis en el Subte a empresas fantasma durante la gestión de Juan Pablo Piccardo en SBASE. Los sobreprecios facturados ascienden a casi 600%. El escándalo se suma a la polémica por el gasto en el almacenamiento de formaciones fuera de servicio adquiridas de segunda mano a España durante la gestión del cuestionado expresidente de la empresa, que debió abandonar el cargo en 2016 con múltiples denuncias.
Una causa judicial destapó un escándalo por lavado de dinero a través de empresas fantasma contratadas por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) durante la gestión del expresidente Juan Pablo Piccardo.
Según reveló el matutino La Nación, la operatoria consistía en montar licitaciones ficticias -las firmas involucradas en la maniobra competían entre sí- para la limpieza de grafitis en formaciones de las líneas B y D del Subte. Las empresas adjudicadas eran, en realidad, sociedades a nombre de testaferros que facturaban a SBASE con un sobrecosto de un 570% con respecto al valor de mercado de los trabajos.
A raíz de una denuncia de la AFIP por evasión, iniciada en 2017, la Justicia Federal determinó que las empresas Citepa y Varberg realizaron millonarias maniobras de lavado de dinero mediante una sociedad de bolsa. El juez Sebastián Casanello procesó a los involucrados y los embargó, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal.
Lo que hasta el momento permanece sin mayores novedades es la investigación por la presunta maniobra de corrupción en SBASE, que tamita por una causa independiente en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. “Llamativamente, está archivada desde 2023 por falta de pruebas”, destacó La Nación.
Según pudo saber enelSubte, entre los funcionarios investigados se encuentran varios jerarcas de la SBASE de los tiempos de Piccardo, eyectado del cargo en 2016 tras múltiples causas judiciales: entre ellos se cuentan la entonces gerenta Corporativa y Comercial e histórica “mano derecha” del entonces titular de la empresa, Verónica López Quesada, y Andrea Rocca, que se desempeñaba en la misma área.
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
Además, tras allanamientos en SBASE donde se secuestró documentación relativa a la causa, se investiga también a los entonces integrantes del directorio de la empresa, Juan Pablo Piccardo, Enrique Sainz, Guillermo Seefeld, Federico A. Young, Carlos R. Laurito, Alberto Gowland y Gustavo de la Fuente, ya que las resoluciones de aprobación de contrataciones y libramientos de pagos habrían sido autorizadas por los miembros del Directorio. La designación de algunos de ellos, vale recordar, también había estado envuelta en polémicas notables años atrás.
La irrupción pública de este escándalo se suma a la reavivada polémica por otras decisiones de la gestión Piccardo en el Subte.
Tal como reveló este medio, la Ciudad viene gastando más de 700 millones de pesos en el alquiler de galpones al Grupo Clarín para almacenar formaciones CAF 5000 retiradas de la línea B por contener piezas con asbesto. Los coches fueron comprados de segunda mano al Metro de Madrid durante la gestión de Piccardo y pasaron más años fuera de servicio que en funcionamiento.
La compra de estos trenes, así como la de los CAF 6000, fue objeto de múltiples denuncias penales contra Piccardo y entonces directivos de SBASE. El escándalo influyó decisivamente en su salida de la empresa, en 2016, tras una gestión empañada por notables escándalos, que le valieron el apodo de “el Jaime del PRO”.
Güerrin abre de una manera distinta
Palacio Estrugamou: el ícono de Retiro que se moderniza por dentro y esconde detalles de París en Buenos Aires
Nueva subasta de inmuebles sin herederos en Buenos Aires desde: cómo participar y cuándo es
Continúa abierta la inscripción escolar para el ciclo lectivo 2026
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
Denuncian un escándalo de corrupción detrás de contratos de limpieza de grafitis en el Subte
Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires
Relanzan tradicional shopping de Las Cañitas con un sistema usado por El Corte Inglés en España
El Subte y River Plate firmaron un acuerdo para extender el servicio los días de partido en el Monumental
Locura por Charly García en Palermo: una multitud se acercó para saludarlo por su cumpleaños
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
¿Cuáles son los barrios de Caba con mejores conexiones de transporte público?
-
Información General2 semanas ago
Los árboles más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires: un recorrido por los históricos 5 ejemplares que siguen en pie
-
Información General2 semanas ago
Cuánto cuesta comer o tomar algo en el nuevo Rock&Feller’s de Palermo, el “Hard Rock argento”
-
Información General2 semanas ago
IRSA abrió un edificio de oficinas tipo club con pádel, siestario y videojuegos
-
Información General2 semanas ago
La Policía de la Ciudad rescató 87 erizos africanos que eran comercializados de manera clandestina en Balvanera
-
Información General2 semanas ago
Desoyendo el reclamo de estudiantes y docentes, el Palacio Ceci sale de Educación y pasa a Cultura
-
Información General3 semanas ago
El Café oculto de los Bosques de Palermo
-
Información General1 semana ago
Merienda en un ícono porteño: qué ofrece y cuánto cuesta el café oculto del Kavanagh