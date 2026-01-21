Una guerra interna en el sector del transporte automotor destapó una presunta olla de corrupción millonaria. Las principales cámaras empresarias del AMBA presentaron una denuncia administrativa contra el Grupo La Nueva Metropol, acusándolo de realizar maniobras irregulares para cobrar subsidios indebidos y encarecer el boleto a los pasajeros.

La presentación, que ya figura en el sistema oficial de la Secretaría de Transporte desde el 15 de enero, lleva la firma de la CTPBA, CETUBA, CEAP y CEUTUPBA. Según el escrito, el perjuicio económico para el Estado y los usuarios rondaría los $30.000 millones acumulados durante nueve meses del 2025.

La maniobra: cobrar largo, viajar corto

El núcleo de la acusación se centra en el sistema de cobro y compensaciones. Según las cámaras denunciantes, las líneas del Grupo Metropol habrían cobrado a los pasajeros tarifas correspondientes a tramos más largos de los que realmente recorrieron.

Esta supuesta avivada genera un doble impacto financiero:

Al usuario: Paga un boleto más caro por un viaje corto. Al Estado: Al registrarse un viaje de mayor extensión, el sistema dispara automáticamente una compensación (subsidio) más alta para la empresa.

«La maniobra permite percibir montos mayores de fondos públicos de una misma masa de recursos que se distribuye de manera desigual», explicaron desde las entidades, advirtiendo que esto perjudica al resto de las compañías que operan legalmente.

Ultimátum al Secretario de Transporte

Aunque la denuncia tramita por la vía administrativa, los empresarios no descartan llevar el caso a la Justicia Penal si no hay respuestas rápidas. En el documento dirigido al secretario de Transporte, Luis Pierrini, exigen que se verifiquen los hechos y se actúe «acorde a la magnitud» del fraude denunciado.

Por su parte, desde el Grupo Metropol salieron al cruce y rechazaron tajantemente las acusaciones. Voceros de la compañía aseguraron que no existe ninguna irregularidad y atribuyeron la denuncia a un conflicto de intereses sectorial para dañar su imagen.