Declaran de interés un ciclo de la Fundación Ortega y Gasset

El ciclo “Otras feministas: Pioneras transatlánticas en tiempo de hombres 1930-1970”, organizado por la Fundación Ortega y Gasset Argentina, fue declarado de interés para la promoción de los derechos de las mujeres por la Legislatura de la Ciudad. Con un acto realizado en el Salón Presidente Alfonsín y encabezado por la diputada y autora del proyecto, Cecilia Ferrero; la Directora de la Fundación Ortega y Gasset Argentina; el Embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui; el Consejero Cultural Roberto Varela, Roberto Aras y Marta Campomar Presidente y Vice de la Fundación, junto a personalidades del ámbito cultural.

Ferrero destacó “la potencia, la sinergia del vínculo entre las instituciones públicas y las entidades privadas de la sociedad civil”; y reivindico “el trabajo de hombre y mujeres, en hacer memoria y rescatarla”.

Viñuales recordó que “Ortega y Gasset mantenía vínculos con mujeres de la Argentina que tenían la característica de hacer su propio camino, el de elegir participar de la vida pública en una época donde no era lo habitual. Por eso buscamos estas ocho mujeres que tuvieron vínculo entre ambos países”.

El ciclo “Otras Feministas”, que contó con el acompañamiento del Programa Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, rescata y revaloriza el camino transitado por un grupo de mujeres, cuatro argentinas y cuatro españolas, que con impacto transatlántico buscaron generar nuevos espacios para la mujer desde dentro de una sociedad patriarcal.

Con sus trayectorias, que oscilaron entre lo disruptivo y lo valiente, estas pioneras desafiaron los mandatos imperantes. A través de sus acciones y reflexiones, ampliaron el horizonte de las mujeres por encima de los roles predefinidos.

Con vigencia en ambos lados del Atlántico, pero teniendo a Buenos Aires como ciudad de referencia de sus carreras, se destacan ocho feministas del siglo XX, cuya trascendencia llega hasta actualidad: Norah Borges, Maruja Mallo, Soledad Ortega Spottorno (hija de José Ortega y Gasset), María de Maeztu, Elena Sansinena, María Teresa León, María Rosa Oliver y Victoria Ocampo.

Entre octubre de 2024 y mayo de 2025 se realizaron en Buenos Aires las presentaciones públicas y abiertas a la comunidad de los videos cortos y de las investigaciones realizadas sobre cada una de estas ocho mujeres y sus trayectorias.