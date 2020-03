Decisión tomada: la Feria del Libro también se cancela por el coronavirus

(CABA) No habrá pasillos llenos este año, no habrá inauguración de la Feria del Libro con reclamos políticos y sectoriales, no habrá colas que den la vuelta a un stand, autores de distintas partes del mundo, adolescentes acampando en La Rural. Aunque no se diga oficialmente, ya es un hecho que no se hará la Feria del Libro de Buenos Aires en 2020.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Impulsan la vuelta de Fútbol para Todos mientras se juegue a puertas cerradas por el coronavirus

Quienes se preguntan -hasta indignados, en las redes- por qué la Feria del Libro no se suspende por la epidemia de coronavirus deberían saber que levantar un evento que involucra a tanta gente y tanta plata no es algo que se haga sencillamente. La decisión está tomada pero -cuentan quienes están en directo con los responsables- «falta un papel firmado». ¿Qué significa esto? la Feria precisaba un decreto -de Ciudad o de Nación- en el que el Estado avalara el cierre. Y desde allí discutir los contratos que ha firmado la Fundación El Libro, organizadora del encuentro literario. El decreto de Ciudad estuvo este jueves por la tarde, con un plazo de 30 días -y la Feria abría después-. El de Nación declara la emergencia sanitaria por un año y estuvo publicado más tarde en el Boletín Oficial.

Es que la Fundación El Libro -organizadora de la Feria- tiene ya pagado gran parte del alquiler de La Rural, el lugar donde la feria se hace. A su vez las editoriales ya cumplieron con muchas de las cuotas con que abonan su presencia allí: dos tercios, informaba hace unos días la editora de De La Flor, Kuki Miler. ¿Quién se hará cargo de esto? No es lo mismo negociar con el respaldo de un decreto que sin él.

Clarín intentó este jueves comunicarse con La Rural al respecto. Preguntó si el dinero se devolverá, si quedará para el año que viene -como contaban algunos editores- pero sin actualizarse por inflación, si se repartirán pérdidas. No hubo respuesta por ahora.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El estornudo de Larreta durante la conferencia por coronavirus que se volvió viral

La Feria del Libro es un emprendimiento privado. Lo organizan las editoriales, los libreros, la Sociedad Argentina de Escritores y el sector gráfico: la industria. Y la industria editorial en este país está formada sobre todo por PYMES. Los lanzamientos se programan para la Feria y los pagos se estipulan para el final de la Feria. Su suspensión tendrá consecuencias.

Algunos proponían, con buena voluntad, pasar la Feria para el segundo semestre del año. Algo que depende de la disponibilidad de La Rural -¿se podría pensar en otro predio? ¿hay otros predios con el tamaño y la infraestructura necesarios- y, también de cierta organización internacional de las grandes Ferias: en el primer semestre se hacen Buenos Aires y Bogotá -que ya se suspendió- y en el segundo, Frankfurt y Guadalajara.

Mientras tanto, las editoriales ya están pensando en cómo promover sus novedades, cómo mantenerse activas y visibles en este año en que, además de la Feria, no habrá reuniones masivas durante un plazo que por ahora no se conoce. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario