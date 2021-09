Crecen las demoras en la entrega de autos 0km

El problema de la mora en los períodos de entrega de los vehículos adjudicados y pedidos se está volviendo cada día más preocupante para todo el sector, en particular para quienes completaron los pagos y no disponen de su unidad. Por eso, desde la Asociación de Concesionarios de la Argentina (Acara) se hizo un relevamiento por marca de las deudas y se esté impulsando una gestión extraordinaria ante el Gobierno para resolver este cuello de botella, junto con el gremio Smata y la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

De acuerdo con el informe, corroborado por Infobae con algunas terminales, los autos adeudados con plazo de entrega vencido suman 25.000, lo que supone, para algunas firmas, que al ritmo de facturación actual de vehículos de planes de ahorro -se factura cuando se entrega-, los clientes recibirán su auto en 6 a 8 meses. “Va a depender de la disponibilidad de los próximos meses, tanto de importado como nacional”, dijeron en una de las empresas. “Depende de los semiconductores”, remarcaron en otra. Lo concreto es que las compañías siguieron suscribiendo, con cuota pactada en muchos casos, aún en el contexto de restricciones de las importaciones, lo que generó que la situación se vaya agravando día a día.

De todas las firmas, la más complicada es Volkswagen. De hecho, fue la cámara de concesionarios de esta marca, que preside Hernán Dietrich la que elevó el tema en Acara, dijeron fuentes de la asociación. De acuerdo con un informe de esta entidad, a fin de julio se debían 17.000 vehículos, de los cuales más de 10.000 eran GOL, que ingresa desde Brasil. Luego le siguen, aunque en mucha menor cantidad, Nivus y Polo, seguidos de otros modelos. De ese total, algunos aún están en fecha para poder entregar, pero muchos otros ya están con plazos vencidos.

Según el informe de Acara, son 25.000 los vehículos cuyos plazos están vencidos, pero la deuda total asciende a 39.220. Después de Volkswagen, el segundo puesto lo tiene Fiat/Jeep, con 6.600 autos, seguido de la francesa Renault, con 5.000 unidades; General Motors (4.000); Ford (2.500) y Peugeot (2.000). Las otras terminales tienen menos de 1.000 vehículos en mora de entrega.

En los casos de los vehículos cuyos plazos ya están vencidos, las terminales deberían pagar una multa a los clientes, pero no lo están haciendo. El organismo encargado de verificar y auditar estas situaciones es la Inspección General de Justicia (IGJ), que por ahora no está exigiendo el cumplimiento de la sanción porque saben que hay un escenario de “fuerza mayor”, que en este caso son las limitaciones a las importaciones que imponen la Secretaría de Industria y Gestión Comercial Externa. Algunas terminales han presentado información al ente para explicar la situación y por el momento la IGJ no se ha expedido concretamente al respecto.

