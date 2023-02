Coti de GH juega fuerte en las redes

El paso de Constanza Romero por Gran Hermano 2022 no pasó desapercibido dentro del reality, pero tampoco cuando el público decidió que los días de la casa se habían terminado. Es que la joven correntina de 21 años fue una estratega en el juego, marcando el pulso de los primeros eliminados, y a fuerza de rezos y besos formó con su novio -al que conoció en el programa- una dupla letal y efectiva. Hasta que perdió el control y tuvo que abandonar el ciclo.

Sin embargo, con esa acción se abrió otra puerta con salida laboral: las presencias, los canjes y las participaciones en programas de televisión. Y así llegaron también los retoques estéticos y los cambios de look. Ya hemos visto cómo modificó el tamaño de sus labios -se aplicó ácido hialurónico- y ahora fue por más y junto a su mamá y a su hermana, decidió aceptar la invitación de una peluquería para retocar su pelo y probar con otro peinado.

Desde allí, la nueva influencer compartió fotos suyas actuales y de su infancia con sus seguidores y realizó una llamativa reflexión para dar respuesta a las críticas que recibe a diario de parte de una porción de fanáticos del reality que no la quieren.

“Ésta soy yo, Constanza Romero, una chica común y corriente, a diferencia de lo que dije en el casting; ésta es la real Coti, la que lucha por cumplir sus objetivos, la que defiende sus ideales a morir, la que no se puede guardar nada porque le brota por los poros, la que llora cuando se siente frustrada, sobreprotectora con la gente que ama, un amor para muchos, un dolor de huevos para otros, la que no mide más de 1,57 pero se quiere comer el mundo y la que no puede controlar su impulsividad”, arrancó el posteo en Instagram la estudiante de kinesiología.

Y siguió con su carta abierta: “Así soy yo, amo la comida, no me da culpa, disfruto mucho viajar y mirar películas, no me gusta el gimnasio, (lamentablemente) prefiero los deportes competitivos, la competencia es mi combustible. Desde que tengo memoria soy terrible, la gente siempre se acuerda de mis travesuras, me encanta dejar huellas. Soy una persona a la que llegás a amar o a odiar, pero sé que la gente que me llega a amar, realmente lo hace con todo su corazón y es lo que más me importa”.

También, la joven le dedicó algunas palabras a los que siempre la apoyaron. “Considero que tengo muchísima suerte, porque la gente de mi alrededor no me ha soltado la mano, y porque siempre que me propuse algo, lo logré, no importaba que tan loco o imposible fuera, siempre le puse muchas ganas a todo lo que hacía y era ir por todo siempre, por más que muchas me tocó pasar por injusticias y a veces sentía que ya no podía más”, se sinceró.

Entonces, en el mismo posteo, repasó el recorrido que la trajo a este presente: “Desde chiquita siempre soñé con estar en la tele, ser conocida, que haya gente hablando de mí… Muchos de mis sueños ya se cumplieron, le debo todo a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente; no sabés lo agradecida que estoy con todo el amor que he recibido”.

Para el final, dejó un consejo para todos: “recuerden que todo lo que dan vuelve y que todo pasa por algo (y si no pasa, también es por algo). Yo sé que el hecho de estar hoy acá, no es casualidad y por eso voy a seguir luchando y a nunca bajar los brazos. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden”.