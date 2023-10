Cómo fue el accidente doméstico de Tevez

Un susto se produjo en el Mundo Independiente en las últimas horas producto de un accidente que sufrió el director técnico Carlos Tevez en la previa al compromiso de esta noche ante Barracas Central en el Estadio Ricardo Enrique Bochini Libertadores de América en el marco de la fecha 9 de la Copa de la Liga. El Apache sufrió un accidente doméstico y debió ser suturado en la zona superciliar (encima de las cejas).

Según lo que le aclararon desde el círculo íntimo del ex futbolista de Boca Juniors, Manchester United, Juventus y Manchester City, entre otros, el entrenador actualmente se encuentra en su domicilio haciendo reposo. “Estamos esperando la evolución, como todo traumatismo craneal”, le explicaron a este medio.

Sufrió un golpe en el arco superciliar izquierdo, una “herida profunda” externa e interna, que le demandó unos diez puntos de sutura según informó ESPN. Ante esto, el ex futbolista actualmente se encuentra esperando por su evolución y de acuerdo a eso se verá su podrá estar al frente del equipo esta noche ante el Guapo, un partido pautado para las 21hs.

En caso de no poder decir presente su lugar sería ocupado por su ayudante, Nicolás Chiesa, quien anteriormente formó parte de la secretaría técnica de Boca durante la era de Nicolás Burdisso y formó parte del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador. Los otros integrantes del staff son Mario Pobersnik y Germán Zylberberg.

“En este momento la prioridad es la salud de Carlos. Esperando como evoluciona, pero está en su casa haciendo reposo”, remarcaron desde su círculo íntimo. Vale destacar que el plantel de la Primera División no concentró anoche y se reunió directamente en la previa al choque ante Barracas Central. Además, la activación de esta mañana no la está llevando adelante el Apache, producto de este incidente.

Esta no fue la única noticia que sacudió al rojo en las últimas horas, ya que Tomás Pozzo sufrió un accidente automovilístico en Quilmes cuando se dirigía rumbo al predio de Villa Domínico para sumarse al grupo que enfrentará a Arsenal en Sarandí por el torneo de Reserva. El mediocampista no sufrió lesiones de importancia y se encuentra en perfectas condiciones. Si bien se había informado que no iba a participar de dicho encuentro, finalmente fue alineado como titular por Pedro Damián Monzón.

Hay que recordar que Independiente convive también con la ausencia de Martín Cauteruccio, quien tras ser titular en el triunfo del clásico 2-0 ante Racing quedó marginado del plantel ante Argentinos Juniors. El delantero de 36 años confirmó vía Instagram que fue diagnosticado con salmonella y estará fuera de las canchas por un tiempo más: “Gracias a todos por sus mensajes. Estos días estuve realizando estudios para determinar que era lo que me pasaba. Se descubrió que tenía salmonella, así que debo seguir en reposo y con tratamientos por unos días más. Los médicos del club determinarán el día que pueda regresar a entrenar con el grupo. Y nuevamente, Gracias por su preocupación”.

Independiente, pese a que mira con atención la Tabla Anual por ser una de las instituciones comprometidas en la lucha por la permanencia (con un total de 43 puntos aparece a cinco de caer en la zona roja -Huracán, Colón y Gimnasia tienen 30 unidades-), es uno de los protagonistas en la actual Copa de la Liga al ser el escolta de River Plate en la Zona A de la Copa de la Liga (con 15 se ubica a solamente uno del Millonario). Tras el compromiso de esta noche como local ante Barracas Central, el Rojo volverá a tener acción el miércoles 25 de octubre, cuando visite el Monumental para verse las caras con los de Martín Demichelis. Luego, el domingo 29 de octubre, recibirá a Arsenal de Sarandí.