Cómo es la espectacular casa de San Isidro en la que viven Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

En el 2016, Natalia Oreiro y su marido, Ricardo Mollo, decidieron mudarse de la mansión que poseían en Palermo Soho para irse a vivir a la zona norte de Buenos Aires, más precisamente en San Isidro. Recordemos que la casona que tenía la actriz en Palermo, en la cual vivió por más de 16 años, estaba valuada en 2 millones de dólares.

La exconductora de “¿Quién es la Máscara?” decidió dejar atrás los ruidos de la gran ciudad para refugiarse en un hermoso lugar en donde posee su huerta propia, árboles y muchísima vegetación. Hace un tiempo, mediante un video que subió en Instagram, Natalia Oreiro mostró parte del living de su hogar, en el cual los muebles antiguos resaltan el gusto vintage de la artista.

“Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer, me pregunté: ‘¿Qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram?’ Me voy a hacer un Instagram”, se la escucha decir a Natalia Oreiro en el divertido video que compartió en sus redes sociales. Otra de las razones por la que la cantante decidió irse del barrio de Palermo fue la crianza de su hijo, Merlín Atahualpa.

Hace un tiempo, la exprotagonista de “Ricos y Famosos” manifestó: “Al principio me costó acostumbrarme a mi nueva casa, pero la decisión estaba tomada: parar y dedicarme a mis afectos”.

Del mismo modo, Natalia Oreiro añadió: “Este año quiero tomarme las cosas con más calma, aunque es difícil porque hago cine, música y ropa. Siento ganas de estar más con mi hijo porque crece muy rápido ¡El año que viene va a empezar la primaria! ¡Increíble!”.

Natalia habló de Mollo

En una entrevista que le brindó a la revista “¡Hola!”, Natalia Oreiro le dedicó unas hermosas palabras al líder de Divididos. Al hablar de Mollo, la exitosa actriz reveló: “Ricardo es un ser luminoso, un gran compañero, muy cariñoso, no solo conmigo, sino también con sus tres hijos y con su nieta, Lola”.

“Tiene un gran sentido del humor y una visión de las cosas muy positivas. De hecho, él animó a su banda a grabar canciones con sus celulares y subirlas. Extrañan mucho el contacto con el público, pero nunca dejaron de ponerse creativos”, indicó Natalia Oreiro.