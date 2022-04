Cómo es el colegio de 164 años donde estudiaron próceres y famosos, y hoy se mantiene casi intacto

Las bases educativas y la estructura arquitectónica, sin embargo, se mantienen intactas, sostienen sus directivos y profesores, muchos de ellos también ex alumnos y padres de alumnos. “Cada mueble, todo lo que ves: acá se respira historia”, comenta el rector, Luis De Riso, mientras recorre los pasillos techados del colegio, cuyos grandes arcos tienen vista al Patio de Honor, que parece un antiguo tablero de ajedrez.

Históricamente, además de las clases de esgrima, en el colegio se hacían competencias de tiro, que se realizaban en la sala de armas. También tenía una peluquería y una librería para alumnos. De eso nada queda. Pero aún existen el museo de ciencias naturales, el observatorio astronómico, uno de los pocos de la ciudad; la biblioteca, con algunos incunables, y el salón de actos, al que los alumnos apodaron el “Coloncito”.

De las paredes del museo de ciencias naturales, que tiene más de 100 años, cuelgan todo tipo de animales embalsamados: desde una boa de unos tres metros, hasta un cóndor adulto. Dentro de las vitrinas de madera y cristal hay colecciones de cientos de aves, escarabajos y otros insectos, además de tarros con serpientes y otros reptiles en formol.

“Dicen que los corales que tenemos son superiores a los de cualquier otro museo argentino”, afirma Hernán de Simone, representante legal del colegio, mientras expone con orgullo la vitrina de flora submarina. El museo está compuesto por grandes donaciones. Muchas de ellas las hizo el perito Moreno, uno de los tantos ex alumnos que han dejado un legado en la escuela.

Ex alumnos: desde obispos y políticos hasta famosos

El colegio San José surgió como respuesta a un choque cultural y lingüístico. “Había una comunidad de vascofranceses en Buenos Aires que hablaba un dialecto que acá nadie podía entender. Entonces, desde Buenos Aires le pidieron al obispo de Bayona que enviara a unos sacerdotes para que educaran a esos chicos y los integraran a la sociedad. Les dieron este terreno. A principio de aquél año fundacional, eran 7 alumnos, y al final ya eran 100″, afirma De Riso.

De Europa, los primeros padres Bayonenses en llegar trajeron todo tipo de materiales para construir la escuela: mármol de Carrara, roble de Eslavonia, vitraux, teselas, todo tipo de cerámicos -hoy imposibles de conseguir para restaurar los pisos- y un órgano alemán muy particular, que hoy continúa funcionando en la capilla del colegio. Según destacan los directivos, solo un puñado de personas en el país saben tocar este modelo de instrumento, del que hay pocos ejemplares en el mundo.

El San José fue fundado el 19 de marzo de 1858, tres años antes que el Colegio Nacional Buenos Aires. Según destaca De Simone, el colegio público de mayor prestigio del país tomó como inspiración el contenido académico del San José para crear su currícula.

“Al principio, los alumnos de este colegio eran gente de campo, hijos de hacendados, la mayoría vascofranceses. Con los años, pasaron a ser los Luro y otras familias importantes de Buenos Aires, cuyos apellidos hoy son nombres de localidades, calles, estaciones de tren”, agrega De Riso

Las figuras que pasaron por sus aulas son muchas y de lo más disímiles. Fueron alumnos tanto el presidente de facto Jorge Rafael Videla como también Julio Cesar Strassera, el fiscal que solicitó su condena perpetua en el Juicio a las Juntas Militares. También estudiaron allí el Cardenal Santiago Luis Copello, los generales Enrique Mosconi y Pablo Riccheri, el político Ricardo Balbín, los historiadores Félix Luna y José María Rosa y, hace menos tiempo, el humorista Diego Capusotto, el director técnico Humberto Grondona (hijo de “Don Julio”, treinta años presidente de AFA) y el personaje mediático Ricardo Fort.

La incidencia de los ex alumnos en el colegio es notoria. El 30 por ciento de los docentes y directivos fueron estudiantes. Al mismo tiempo, hay familias que reinciden en el colegio por varias generaciones, por lo que muchos de los actuales alumnos son hijos y también nietos de ex alumnos. “Hay un espíritu de pertenencia muy fuerte. Algunos chicos de secundaria, por ejemplo, tienen tatuado el escudo del colegio. Una vez, un ex alumno me dijo: ‘Mirá’. Se levantó la chomba y en la espalda tenía tatuadas las primeras dos oraciones del himno del colegio’. Yo no sé bien qué es lo que genera la pertenencia. No sé qué hacemos, cuál es la clave. Tal vez está en la contención, en el trabajo pastoral. A nosotros nos parece normal y habitual, pero no es tan así en otros colegios”, dice De Riso.

Uno de los grandes problemas del colegio actualmente es la dificultad de mantener todo aquello que fue construido hace más de siglo y medio. “Tenemos un costo alto de mantenimiento. Estamos pudiendo cubrirlo gracias a que las familias que nos acompañan con el arancel y confían en nosotros”, sostiene De Simone. Sin embargo, hay detalles que no llegan a restaurar, como, por ejemplo, los cerámicos hexagonales antiguos de los pasillos. Por ello, cuando alguno se rompe, lo reemplazan por hexágonos de cemento. “Ya no existen. Los originales son antiguos e importados. Mandarlos a hacer hoy te sale carísimo”, afirma De Riso.

Lo mismo sucedía con la sala de actos, el “Coloncito”. Ese edificio solo fue posible restaurarlo gracias a una importante donación. “Fue Nelly Arrieta de Blaquier. Su padre era ex alumno del colegio. Y él siempre le hablaba de este lugar. Cuando ella conoció, quedó maravillada. Entonces, trajo a un arquitecto que trabajaba con ella y mandó a hacer todo el pulido de las esculturas incrustadas en las paredes y el tratamiento del piso de roble de Eslavonia. También mandó a hacer de nuevo el vitraux del ingreso al teatro, que se había caído en un granizo. Le hicieron una protección por encima para evitar que eso vuelva a pasar”, cuenta el rector.