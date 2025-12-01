Información General
Cambia la frecuencia del Tren Sarmiento a partir de este lunes 1° de diciembre: los nuevos horarios
Trenes Argentinos indicó que “el nuevo cronograma permitirá reducir el tiempo de viaje, incrementar la cantidad de servicios y disponer de más formaciones para los pasajeros”.
Trenes Argentinos informó que a partir de este lunes 1° de diciembre comienza a regir la nueva frecuencia de la línea Sarmiento. Según informaron, la modificación en el cronograma busca reducir las demoras ocasionadas por el descarrilamiento ocurrido el pasado 11 de noviembre en Liniers.
La empresa señaló que “el nuevo cronograma permitirá reducir el tiempo de viaje, incrementar la cantidad de servicios y disponer de más formaciones para los pasajeros”.
De esta manera, el servicio de trenes que une a Once en Ciudad de Buenos Aires, con Moreno en el oeste del Conurbano bonaerense, contará con 208 servicios diarios los días hábiles y 19 formaciones en funcionamiento.
En tanto, el tiempo de viaje entre Once y Moreno quedará establecido en 80 minutos, mientras continúan los trabajos en la zona afectada por el incidente ocurrido en Liniers.
Los nuevos horarios del Tren Sarmiento
Para conocer más detalles del recorrido y sus horarios, se puede ingresar al sitio de Trenes Argentinos, o también mediante la app para celulares.
Nuevo cronograma del Tren Sarmiento de Once a Moreno
Nuevo cronograma del Tren Sarmiento de Moreno a Once
Descarrilamiento en Liniers: trabajos en la zona y demoras para viajar
El incidente se produjo el martes 11 de noviembre a las 15.50 y el problema estuvo en la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once.
La investigación continúa para saber los motivos del incidente que produjo casi de 20 heridos leves. Más allá del trabajo en el lugar, también se analizan las filmaciones existentes, así como también el registro de eventos que el que cuenta la formación.
Mientras tanto, Trenes Argentinos trabaja en las tareas de encarrilamiento del último coche de la formación y en la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura de vías, señalamiento, alimentación eléctrica y en el material rodante.
La empresa indicó que “una vez finalizado el proceso de remoción del tren”, la formación que descarriló fue traslada a los talleres que Trenes Argentinos tiene en Villa Luro, con el objetivo de realizar una revisión integral.
