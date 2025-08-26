Buenos Aires será sede del Congreso Internacional de ALAMI 2025

La Ciudad de Buenos Aires será anfitriona del Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI), que se desarrollará el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En el marco del 45° aniversario de ALAMI, líderes de la región se reunirán para reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta la salud en América Latina. El encuentro pondrá el foco en tres ejes centrales: modernización de la gobernanza sanitaria, financiamiento sostenible e innovación digital aplicada a los sistemas de salud.

A lo largo de la jornada, se desarrollarán sesiones plenarias con referentes internacionales, diálogos sobre gobernanza, financiamiento y tecnología, y mesas de trabajo específicas orientadas a cobertura, equidad, capital humano y evaluación de desempeño.

El Congreso será también una oportunidad única de intercambio y networking ejecutivo, que permitirá generar alianzas público-privadas y delinear propuestas para impulsar la transformación sanitaria en la próxima década.

Desde el Gobierno de la Ciudad se acompaña este encuentro con la convicción de que el debate abierto, plural y regional es clave para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un acceso más equitativo y sostenible para todos.

Fecha: 25 de septiembre

Lugar: Centro de Convenciones de Buenos Aires