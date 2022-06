Atacó un colectivo a fierrazos en Recoleta y ahora recibe amenazas

El martes 31 de mayo un video sorprendió a muchos usuarios en redes sociales, ya que muestra cómo un conductor descargó su furia contra un colectivo y atacó a fierrazos la unidad en Recoleta. El agresor rompió el silencio y no se arrepiente de lo que hizo, además de que advirtió que recibe amenazas desde el incidente.

El conductor, identificado como Alejandro, habló con Telefe Noticias y aseguró que está “harto de esta idiosincrasia” en la que se vive. “Soy una persona como todos, soy una persona que le gustan los autos clásicos y me llevó muchos años levantarlo para que un colectivero en cualquier maniobra de hora pico se me pegue y se me pegue y yo tengo que frenar en los semáforos, ¿Si se me cruza alguien, qué hago entonces? ¿Atropello al que tengo delante porque tengo al señor atrás o qué?«, expresó.

El incidente en Recoleta

La furia del conductor se generó luego de que un interno de la línea 109 chocara la parte posterior de su auto Dodge en Ecuador y Paraguay, una intersección del barrio de Recoleta con alto tránsito y bicisenda en ambas vías. Acto seguido, y como se ve en el video, Alejandro se bajó del auto, tomó un fierro y comenzó a golpear el parabrisas del colectivo.

Consultado sobre por qué no intentó hablar con el chofer, el atacante alegó: “¿Qué le voy a decir? ‘Ché, por favor, ¿podés frenar?’ No, el chabón venía a embestirme». Lejos de reconocer su error, el agresor indicó. “Qué iba a esperar, si el chabón iba pegado a mí”.

Así, se auto definió como “una persona más que va y viene al trabajo con su autito; en este caso, es uno clásico”. “Perdónenme por tener uno. Me tengo que bancar que me rompan el auto entonces”, lanzó.

De esta manera, dejó un fuerte mensaje para los choferes de colectivo. “Con cariño se los digo, piensen dos veces lo que van a hacer porque, como el colectivo no es de ustedes, obviamente tienen un súper arma”.

Además, descartó que el conflicto se haya originado por una falla de su vehículo al decir que su auto “funcionaba como cualquier día” y agregó que él “tenía que hacer una maniobra como cualquier automovilista”.

Pese a la explicación del conductor, el chófer, por su parte, aseguró que vio una “furia que nunca vio en otra persona” y que la situación “no era para llegar a eso”

Las amenazas

Alejandro confirmó que recibe amenazas e intimidaciones debido a su accionar en el ataque, ya que informó: “Me están siguiendo de todos lados. Recién en el trayecto que vine hasta acá estuve recibiendo amenazas”.

En ese sentido, dejó entrever que las personas que lo intimidan están relacionadas con el sector de los colectivos, puesto que señaló que una de las personas que se comunicó con él “tiene una foto de un colectivo”.

