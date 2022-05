Al menos 30 trabajadores rescatados y tres fábricas destruidas por un incendio

Un incendio de grandes proporciones afectó tres fábricas situadas en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda, una de colchones, una de zapatillas y otra de productos químicos para del sector veterinario; y la densa humareda negra podía avistarse desde la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro se produjo pasada las 11 de la mañana y las primeras informaciones sostienen que fue a raíz de una explosión registrada dentro del laboratorio, situado sobre la calle Belisario Hueyo 210 y pegado al Puente Pueyrredón, y que luego las llamas se expandieron hacia las otras fábricas de la manzana.

Unos 30 trabajadores pudieron ser rescatados y hay al menos 3 heridos. Dos de ellos por inhalación de monóxido de carbono y otro por recibir un golpe en la pierna al tratar de escapar de las llamas.

Al menos diez dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en el lugar pasado el mediodía. Enfrente del predio siniestrado se levanta un complejo de cuatro edificios llamado “Torres Pueyrredón”, cuyos residentes tuvieron que ser evacuados debido a que la dirección del fuego impactaba directamente sobre su fachada.

Un hombre, que se presentó ante la prensa como el dueño del predio donde funcionan las fábricas incendiadas, dijo que “son 15 mil metros cuadrados que están totalmente tomados por las llamas” ya que el “el fuego arrasó con todo el lugar”, que ocupa toda una manzana.

“Hable con el encargado del depósito y me dijo que estaban guardando unos componentes inflamables y tuvieron una explosión. No se cuantos empleados tiene cada uno de mis inquilinos. Estoy muy orgulloso de que no hayan habido víctimas humanos, de lo demás uno se puede levantar. Esto es una lucha cotidiana”, remarcó el hombre ante los periodistas.

Relató que los trabajadores reaccionaron cómo pudieron ante la explosión y que la mayoría se auto evacuó.

La fábrica en cuestión se llama König S.A y en su página web se describe que “es una empresa con más de 35 años de trayectoria en los mercados de la región, que pone sus esfuerzos en la investigación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos para uso veterinario”.

Si bien la compañía asegura que es reconocida en el mercado por la “calidad y confiabilidad de sus productos” y la “eficiencia y seguridad de sus procesos industriales”, las primeras informaciones indican que la explosión se desencadenó por un mal manejo de los materiales inflamables y que los trabajadores no llegaron a actuar de acuerdo lo que indica el protocolo de emergencias.

Presente en casi todos los países de la región, König S.A. tiene su sede central en Argentina, desde donde planifica, organiza y ejecuta operaciones técnico-comerciales para Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México y Venezuela.

“Estaba en mi casa durmiendo cuando escuché las explosiones. Los obreros de enfrente corrían por todos lados. Ocurrió todo muy rápido. Los bomberos llegaron a los 10 minutos que los llamamos. Por suerte el viento tiraba para el otro lado, si venía para el lado de mi casa perdíamos todo”, relató a TN un vecino, quien contó que es la primera vez que sucede un incendio de esta magnitud en el barrio.

Las calles aledañas también fueron cortadas al tránsito. La visibilidad está reducida en la autopista 25 de Mayo y el Puente Pueyrredón. Las cámaras de TV también registraron el momento exacto en que se produjeron varias explosiones dentro de un galpón lindero, donde funciona una fábrica de aerosoles, que provocó el derrumbe de su techo y que los envases quedaran esparcidos por las calles y las veredas. Por prevención, los suministros de luz y gas fueron cortados en todo el barrio. Todos los hospitales de la zona fueron puestos en alerta y hasta hubo un helicóptero del SAME sobrevolando el lugar, dispuesto a brindar su apoyo para trasladar heridos en el caso de ser necesario. Debido a la inmensidad del siniestro, desde el Gobierno porteño pusieron a disposición a sus cuarteles de bomberos para colaborar con sus pares bonaerenses. En las redes sociales, los vecinos compartieron impactantes imágenes del incendio; que es avistado desde La Boca, el microcentro porteño e incluso la zona norte del conurbano bonaerense. El predio afectado está situado a una cuadra de la sede social del club Independiente.

Comentarios

Ingresa tu comentario