Aerolíneas Argentinas abrió una búsqueda laboral para contratar pilotos

Una de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para intentar reducir el gasto del Estado fue un congelamiento de la planta de empleados públicos, que incluye a las empresas estatales. Se trata, en realidad, de una continuación de las pocas políticas que pudo implementar su antecesora en el cargo, Silvina Batakis, en sus apenas 24 días de gestión. Sin embargo, esta semana la empresa estatal Aerolíneas Argentinas publicó una búsqueda laboral para incorporar más empleados.

“Nos encontramos en la búsqueda de PILOTOS/PILOTAS (sic). Te ofrecemos la oportunidad de pertenecer a nuestra Línea Aérea de Bandera, cuya misión es garantizar la conectividad de los argentinos y argentinas, dentro de nuestro territorio y con el resto del mundo, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural”, dice la publicación de la empresa, realizada en la red social LinkedIn, donde aclara que hay tiempo para inscribirse hasta el 30 de este mes.

Una curiosidad: para poder aplicar al puesto, el primer requisito que listan en la búsqueda es ser argentino/a o naturalizado/a. Luego enumeran: pasaporte vigente; libro de vuelo foliado; dominio del inglés; acreditar nivel inglés OACI 4 operacional o superior; licencia comercial de primera clase; certificado de operador radiotelefonista restringido; certificación médico aeronáutica (CMA) clase I sin dispensa; acreditar experiencia mínima de vuelo foliada de 900 horas; 600 horas de vuelo como piloto al mando (PIC); 25 horas de vuelo en avión multimotor; registrar actividad de vuelo en los últimos 24 meses, y certificado de antecedentes penales.

En Aerolíneas Argentina explicaron que, desde 2019, la empresa tuvo 653 bajas, de las cuales más de 90 empleados eran pilotos que se jubilaron. Por eso, ahora la aerolínea necesita sumar personal por la contratación de nuevos aviones y el incremento de la programación de vuelo.

“En la actualidad, Aerolíneas Argentinas cuenta con una dotación de 11.393 empleados. Vale destacar que, desde diciembre de 2019 y por diversas razones, tuvo un total de 653 bajas que no fueron reemplazadas, de las cuales 93 correspondieron al colectivo de pilotos. Por otro lado, si tomamos como punto de partido el mes de enero de 2018, momento en que ocurrió la última incorporación masiva de pilotos, las bajas en dicho colectivo alcanzan los 162 agentes”, indicaron.

Además, señalaron que el Ministerio de Economía prohibió ampliar la plantilla de empleados, pero no la contratación. Por lo tanto, siempre que se sumen menos empleados de los que se dieron de baja, la empresa estaría cumpliendo con lo establecido.

“De acuerdo a los informes técnicos presentados por Aerolíneas Argentinas ante el Ministerio de Transporte, la necesidad de la incorporación surge a partir de las bajas antes mencionadas y encuentran su justificación a partir de la incorporación de nuevas aeronaves y de la recuperación de los niveles de operación previos a la pandemia. Por último, también es importante destacar que el ingreso efectivo ocurre luego de entre 4 y 6 meses de capacitaciones y supeditado a la aprobación de los exámenes habilitantes correspondientes”, agregaron en la compañía.

En la cartera que conduce Sergio Massa, por su parte, indicaron que “si la empresa tiene una necesidad operativa y está dentro del presupuesto 2022, está justificado, pero lo tiene que explicar luego a Jefatura de Gabinete”. Asimismo, indicaron que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el jefe de Asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, están teniendo reuniones con cada organismo para establecer el techo presupuestario de este año.

El 21 de julio pasado, Batakis firmó el decreto 426/2022, por el cual se aplican “restricciones a la designación de personal”. En concreto, dice que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.

Sin embargo, la normativa aclara que quedan exceptuados “la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo, debiendo en todos los casos expedirse en forma previa la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía”.

Massa no solo continuó con esta medida de Batakis, sino que además enfatizó que “cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas que también estarán alcanzadas por esta limitación”, en su primera conferencia de prensa, y anunció que cada organismo deberá presentar una declaración jurada mes a mes del estado de su planta y el Indec publicará el seguimiento que será de acceso público.

La publicación de la búsqueda de pilotos por parte de Aerolíneas Argentinas sucede tan solo 10 días después de que el secretario general del gremio de pilotos (APLA), Pablo Biró, criticara a Massa por el ajuste que intenta llevar adelante.

“Me rompí el alma por un gobierno nacional y popular y no por un gobierno de derecha que apriete con buenos modales. Entonces, si me quieren ajustar, que la ajusten a Moria [Casán]. Si nos quieren dejar 20 puntos por debajo del IPC que se preparen porque van a tener un conflicto de muy alta intensidad”, dijo Biró, en declaraciones a la radio AM 530, luego de pedir también la contratación de 150 pilotos.

La semana pasada, Aerolíneas acordó con el sindicato un incremento salarial de 17% retroactivo a julio, en dos aumentos (8% en julio y otro 8% en agosto). Por lo tanto, octubre 2021 y septiembre 2022, los trabajadores de la empresa estatal habrán tenido un aumento salarial de 68%, apenas por debajo de la inflación interanual, en torno al 70%.

La aerolínea de bandera recibió en el primer semestre del año $34.335 millones por parte del Estado que, según el tipo de cambio en el momento de cada transferencia, equivale a US$305,8 millones.