La fórmula del éxito brasileño sigue expandiéndose en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el boom de su primer desembarco en Liniers, la cadena Vestcasa redobló la apuesta y acaba de inaugurar una impresionante mega tienda en Barracas.

Ubicada sobre una avenida de alto tránsito en la zona sur porteña, esta apertura confirma el plan de expansión de la firma especializada en artículos para el hogar, que busca conquistar al público local con una propuesta irresistible: productos esenciales a precios «low cost».

Vestcasa en Barracas: 1.000 m² de oportunidades

El nuevo local de Vestcasa en Barracas no es una sucursal más; es una verdadera nave insignia de la marca. Con una superficie de 1.000 metros cuadrados, el espacio está diseñado bajo un formato de autoservicio que permite exhibir un stock masivo de mercadería.

¿Qué se puede encontrar en las góndolas?

Textiles: Sábanas, acolchados y toallas de fabricación propia.

Sábanas, acolchados y toallas de fabricación propia. Pequeños electrodomésticos: Soluciones prácticas para la cocina y el hogar.

Soluciones prácticas para la cocina y el hogar. Organización y Deco: Artículos de diseño sencillo pero funcional.

La amplitud del local busca mejorar la experiencia de compra, evitando las aglomeraciones que se vieron en Liniers, donde las filas comenzaban antes del amanecer. Para celebrar la inauguración, la empresa lanzó promociones exclusivas por tiempo limitado.

El secreto de los precios bajos: Directo de fábrica

Fundada en Brasil en 2008 por los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin, Vestcasa basa su modelo de negocio en eliminar intermediarios. Gran parte de lo que se vende en la nueva tienda de Vestcasa en Barracas proviene de fabricación propia o de alianzas directas con industrias de la región y Asia.

Esta estrategia permite ofrecer valores mucho más competitivos que el promedio del mercado, apuntando a un consumidor que necesita equipar o renovar su casa sin gastar una fortuna. Sin lujos, pero con el foco puesto en el ahorro, la marca se posiciona como la opción inteligente para estirar el presupuesto en tiempos de inflación.