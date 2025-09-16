Una nueva línea de colectivos conecta el sur del GBA con la Ciudad a menor precio

Desde el 1 de septiembre, los vecinos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui cuentan con una nueva alternativa de transporte público: la línea 197. La medida surge a partir de la Resolución 42/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de Nación, que dispuso dividir los servicios que hasta ahora brindaba la línea 129.

Con esta reestructuración, la histórica 129 seguirá a cargo de los viajes de larga distancia entre La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con tarifa suburbana. En cambio, la 197 se ocupará de los recorridos urbanos que unen a Varela, Berazategui, Gutiérrez y Quilmes con diferentes puntos de la Capital, ofreciendo un boleto más económico gracias a la aplicación de la tarifa urbana. Miles de pasajeros ya comenzaron a incorporar la nueva línea en su rutina diaria.

Una tarifa más accesible para los pasajeros del sur

La diferencia principal entre ambas líneas radica en el costo del viaje. Mientras que la 129 continuará prestando servicios hacia La Plata con valores de tarifa suburbana, la 197 aplicará la tarifa urbana en los trayectos que conectan a los barrios del sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires.- Varela, Barrio Marítimo en Berazategui o la Rotonda de Gutiérrez dejarán de pagar boletos más caros, lo que representa un alivio para quienes utilizan el transporte todos los días.

La medida busca equilibrar el sistema y mejorar la accesibilidad en una zona densamente poblada y altamente dependiente de los colectivos para trasladarse. Además, la empresa La Central de Vicente López, operadora de ambas líneas, mantendrá la misma flota y esquema de frecuencias, lo que facilita la transición sin afectar la calidad del servicio.

En términos de recorridos, la línea 197 ofrece cinco ramales comunes y tres expresos. Entre los primeros se destacan los que parten de Plaza Miserere hacia Ingeniero Allan y Barrio Marítimo, así como los que unen Retiro con la Rotonda de Gutiérrez y con la estación de Florencio Varela. Los expresos, en tanto, recorren la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Acceso Sudeste para acortar tiempos de viaje hacia la Capital.

Un cambio que reorganiza la movilidad en el sur del conurbano

La creación de la Línea 197 responde a la necesidad de reorganizar el esquema de transporte en la región. Hasta ahora, todos los servicios de la 129 convivían bajo la misma denominación, pese a que había diferencias claras entre los trayectos a La Plata y los que se limitaban a zonas más cercanas como Varela o Berazategui. Con la resolución oficial, el sistema gana en claridad y permite que los pasajeros identifiquen con mayor precisión qué servicio les corresponde.

Según la Secretaría de Transporte, la reestructuración también apunta a optimizar recursos y a adecuar las tarifas a la naturaleza de cada recorrido. En este sentido, los viajes de corta y media distancia se diferencian de los de larga distancia, evitando que los usuarios locales financien con su boleto un servicio que en la práctica no utilizan.

La novedad ya impacta en la vida cotidiana de miles de personas que viajan diariamente a trabajar o estudiar en la Ciudad de Buenos Aires. Con más opciones de ramales y la posibilidad de pagar una tarifa reducida, la línea 197 se posiciona como un nuevo actor clave en la movilidad del sur del Gran Buenos Aires, una región donde el transporte público es fundamental para sostener la conexión con la Capital.