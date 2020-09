Soledad Acuña, sobre las clases presenciales: «No vamos a dejar de buscar alternativas»

(CABA) Funcionarios de los ministerios de Salud y Educación de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este lunes para discutir la propuesta del Gobierno porteño de retornar a clases presenciales con un sector del alumnado en espacios abiertos, como calles y plazas. Tras dos horas de reunión, en la que participaron los titulares de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, junto a los ministros de Salud nacional, Ginés González García, y el porteño Fernán Quirós, el diálogo quedó en stand by. Desde el ministerio porteño trascendió ayer que habían alcanzado «un principio de acuerdo para que los 6.500 alumnos (que perdieron contacto con la escuela desde la suspensión de las clases presenciales) vuelvan a los patios de las escuelas, no a las plazas», como habían propuesto en el nuevo plan presentado la semana pasada a las autoridades nacionales. Pero desde la sede de la cartera nacional no confirmaron ese acuerdo.

«Nosotros nos fuimos muy contentos de la reunión de ayer, porque nos pusimos de acuerdo en tres cosas importantes: primero, que vamos a poner siempre el acuerdo por delante, porque no hay unos que quieren enfermar y otros que quieren cuidar, sino dos jurisdicciones que entienden que es importante volver a la presencialidad, con diferencias en el cuándo y el cómo«, expresó este martes la ministra de Educación porteña, tras el encuentro. «En segundo lugar, establecimos prioridades, que en este caso tienen que ver aquellos que en el primer semestre del año no pudieron continuar con su escolaridad; y en tercer lugar, como estamos convencidos que es importante y necesario volver a espacios de presencialidad, vamos a definir indicadores epidemiológicos que nos den cuenta de cuándo podemos dar el siguiente paso», agregó en declaraciones a Radio La Red.

En este marco, Acuña dijo que «todos entendemos que no es momento todavía para abrir todas las escuelas a toda hora; pero no por eso vamos a dejar de buscar otras alternativas». Y redobló la apuesta: «Empezamos por estos 6.500 chicos pero nosotros queremos seguir avanzando con otros grupos prioritarios y pensamos que estamos en condiciones antes de fin de año, para que todos los chicos puedan tener instancias de presencialidad».

Ante estos dichos, el ministro de la cartera nacional de Educación, Nicolás Trotta, pidió al gobierno de la Ciudad «que visite a esos 6.500 chicos que no tienen vínculo con la escuela» ya que «hicimos un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para tener promotores educativos y también tenemos computadoras listas para ser entregadas a esos chicos«. Y en este sentido, en declaraciones a Canal 13, argumentó: «La curva de contagio en la Ciudad bajó pero sigue alta. No es una cuestión de deseo, sino de responsabilidad. La situación en el AMBA es compleja aun«.

