Siguen demoliendo en Coghlan

Organizaciones vecinales porteñas denunciaron que el edificio de la exfábrica de muebles Barthel, del barrio de Coghlan, comenzó a ser demolido. Se trata de un conjunto edilicio de más de un siglo de vida en cuyo terreno se proyecta un desarrollo inmobiliario. El año pasado, la Justicia porteña había frenado en dos instancias la demolición del lugar, pero ahora dio marcha atrás y las máquinas de demolición ya comenzaron a trabajar en el predio.

La denuncia fue difundida por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que publicó en sus redes sociales un video en el que se observa el comienzo de los trabajos de demolición. La organización es la que estuvo a cargo del amparo presentado para intentar frenar el desarrollo inmobiliario y que el año pasado había obtenido una medida cautelar que frenaba provisoriamente la demolición.

“Habíamos conseguido una medida cautelar, ratificada por la Cámara, que frenaba la demolición, pero el tribunal la levantó luego de un dictamen pericial”, indicaron ahora en un comunicado, en el que agregaron que el inmueble “tenía protección histórica integral”, por lo que “un edificio histórico más queda a merced de la especulación”.

El conjunto edilicio está ubicado en la calle Capitán General Ramón Freire 3055. Es un complejo neocolonial con galerías, patios, techos a dos aguas y sectores de dos plantas que en 2023 cumplió un siglo de historia. La familia Barthel fundó allí su mueblería en la que funcionaron las oficinas, habitaciones y talleres de la fábrica, que incluía secciones de carpintería, lustres y tapicería.

Abandonado, el conjunto fue adquirido por un privado que busca construir en el lugar un emprendimiento inmobiliario con cinco edificios de cuatro pisos, terrazas, pileta y departamentos de dos a seis ambientes. Según pudo saber este diario, el emprendimiento implica la demolición de más del 70 por ciento del conjunto, mientras que solo una zona se mantendría en pie utilizada como parte del nuevo desarrollo, incluida la fachada y la puerta de entrada que da hacia Freire.