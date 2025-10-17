Comienzo en Buenos Aires la Semana de la Antropología y entre todas la actividades gratuitas y lugares interesantes que vas a poder descubrir, no podés dejar la oportunidad de recorrer los túneles de la iglesia más antigua de Buenos Aires. Te contamos cuáles son todas las actividades de la Semana de la Antropología y cómo anotarte.

Recorré los túneles más antiguos de Buenos Aires y otros secretos bajo tus pies en la Semana de la Arqueología 2025

Hasta el 20 de octubre, Buenos Aires celebra la Semana de la Antropología y eso significa que vas a poder participar de charlas, talleres y visitas guiadas gratuitas que recorren los rincones más fascinantes de los sitios históricos de la ciudad. ¿Qué lugares vas a poder recorrer gratis en la Semana de la Antropología? La Cisterna, Barraca Peña, El Cabildo, El Zanjón de Granados y el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Todos abren sus puertas con recorridos, charlas y conferencias gratuitas.

De todos los edificios con historia, hay uno en particular que además de una hermosa arquitectura conserva aún los túneles más antiguos de Buenos Aires y durante esta semana los vas a poder recorrer gratis.

Estos son los túneles de la Iglesia más antigua de Buenos Aires que podés recorrer gratis

Se trata de los túneles de la Iglesia de San Ignacio de Loyola. Este recorrido incluye su túnel jesuítico, el claustro del antiguo Colegio de San Carlos (origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires) y las torres del templo, con la torre del reloj. Esta iglesia fue levantada por la Compañía de Jesús en el siglo XVII y conserva aun los túneles que se construyeron casi con la construcción de Buenos Aires.

La experiencia continúa en el claustro del antiguo colegio jesuita, donde comenzó la historia educativa de Buenos Aires, y finaliza en las torres de la iglesia, desde donde vas a tener una vista privilegiada del Casco Histórico.

🕰️ Dato curioso: La Iglesia de San Ignacio es la más antigua de la Ciudad y una de las pocas que conserva estructuras originales de la época colonial. ¡Importante! El recorrido incluye escaleras y pasajes estrechos, tené en cuenta esa dificultad si van personas mayores o niños. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa. Te contamos cuáles son todas las actividades de la Semana de la Antropología y cómo anotarte.

Cronograma de actividades de la Semana de la Arqueología e inscripciones previas

👉 Visita al sitio arqueológico El Cabildo

📅 Lunes 13 de octubre, 15 hs. Duración 1 h

📍Bolívar 65. Se suspende por lluvia

👉 Visita a los Túneles de San Ignacio

📅 Martes 14 de octubre, 11 hs. Duración 1.5 h

📍Bolívar 235

👉 Visita al sitio arqueológico Zanjón de Granados

📅 Martes 14 de octubre, 11 hs. Duración 1.5 h

📍Defensa 755

👉 Visita al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

📅 Martes 14 de octubre, 15 h. Duración 2 h

📍Av. Patricias Argentinas 480

👉 Visita al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano

📅 Martes 14 de octubre, 15 hs. Duración 1 h

📍3 de Febrero 1378

👉 Visita al Sitio Arqueológico Barraca Peña

📅 Miércoles 15 de octubre, 11 hs. Duración 2 h

📍Av. Pedro de Mendoza 3003

👉 Mirador 360° + visita guiada al Sitio Arqueológico La Cisterna

📅 Miércoles 15 de octubre, 15 hs. Duración 2 h

📍Moreno 550

👉 Visita al sitio arqueológico El Cabildo

📅 Lunes 13 de octubre, 15 hs. Duración 1 h

📍Bolívar 65. Se suspende por lluvia

👉 Visita a los Túneles de San Ignacio

📅 Martes 14 de octubre, 11 hs. Duración 1.5 h

📍Bolívar 235

👉 Visita al sitio arqueológico Zanjón de Granados

📅 Martes 14 de octubre, 11 hs. Duración 1.5 h

📍Defensa 755

👉 Visita al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

📅 Martes 14 de octubre, 15 hs. Duración 2 h

📍Av. Patricias Argentinas 480

👉 Visita al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano

📅 Martes 14 de octubre, 15 hs. Duración 1 h

📍3 de Febrero 1378

👉 Visita al Sitio Arqueológico Barraca Peña

📅 Miércoles 15 de octubre, 11 hs. Duración 2 h

📍Av. Pedro de Mendoza 3003

👉 Mirador 360° + visita guiada al Sitio Arqueológico La Cisterna

📅 Miércoles 15 de octubre, 15 hs. Duración 2 h

📍Moreno 550

👉 Visita a la Asociación Paleontológica Argentina

📅 Jueves 16 de octubre, 14.30 hs. Duración 1 h

📍Maipú 645, 1er piso

👉 Visita al sitio arqueológico Aduana Taylor y su entorno

📅 Jueves 16 de octubre, 16 hs. Duración 2 h

📍Av. Paseo Colón 100

👉 Navegación por el Riachuelo entre Vuelta de Rocha y Barraca Peña, a cargo de Gobernanza Metropolitana con la colaboración de la DGLIM-GCBA.

📅 Viernes 17 de octubre, 10 hs. Duración 3 h

📍Punto de Encuentro: muelle de Vuelta de Rocha. Se suspende por lluvia