Salones y Multiespacios solicitan medidas para paliar las consecuencias del coronavirus

(CABA) En medio de la crisis económica en tiempos de coronavirus, Salones y Multiespacios de eventos sociales, infantiles y corporativos solicitan que el Estado los tenga en cuenta en las medidas que disponga para afrontar los gastos fijos y poder así retomar sus actividades una vez controlada la pandemia.

En un comunicado, bajo el hashtag #salonesunidos, expresaron que son “totalmente solidarios con las medidas dispuestas por el Estado frente al Coronavirus”. Sin embargo, “somos y seremos gravemente afectados por los resultados económicos de la falta de actividad. No sabemos cómo haremos para hacer frente a nuestros gastos fijos, no tenemos trabajo y no sabemos cuándo volveremos a trabajar”.

En este marco de incertidumbre es que solicitan “que nos tengan en cuenta en las medidas que disponga el Estado sobre locaciones comerciales, impuestos, servicios públicos, relaciones laborales, créditos, tasas, bonificaciones, exenciones, aadicapif, sadaic y cualquier otra que pueda permitirnos reactivarnos a la brevedad, aun con el daño causado, cuando todo esto termine”.

“Fuimos el primer rubro directamente afectado tras el aislamiento obligatorio y el último que va a poder reactivarse”, señalan desde las redes de Salones y Multiespacios Argentinos.

Cabe destacar que se trata de un sector integrado por emprendedores, que además genera trabajo para otros rubros vinculados a la actividad. NR

