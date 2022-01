¿Salida de camping? Hacé tu check list de artículos básicos en LON

Pensar en salir de camping solos, con amigos o familia supone planificación e ir con todo el equipamiento esencial para no padecer contratiempos que arruinen la escapada en zona de naturaleza. ¿A punto de partir a la aventura? ¿Qué no debés olvidar? Desde la Ocasión, tienda especializada en elementos outdoor develan qué no puede faltar. ¡Tomá nota!

Acampar debería sentirse tan confortable como estar en el sillón de casa, solo que rodeados de árboles, montañas y lagos, más allá de cuánta experiencia se tenga. Para muchos ya lo es. Solo en estas primeras semanas del año, los campings dan cuenta de grandes ocupaciones que duplican a números de años anteriores. Cifras que expresan lo positivo de esta opción de turismo natural y la necesidad, luego del aislamiento extendido, de tomar más contacto con la vida al aire libre.

Es, justamente el equipo de salida y las herramientas de apoyo las que brindan esa comodidad y hacen toda la diferencia al disponerse a disfrutar este tipo de entornos por fuera de lo rutinario sin complicaciones debidas a la falta de previsión que puedan generar más de un dolor de cabeza.

Los infaltables de la acampada

Para la gente de La Ocasión de Nuñez, multirrubro reconocido en la ciudad en la venta de artículos de camping básicos, la necesidad de revisar la lista y armarla con todos los elementos que se puedan llegar a necesitar cargar como la carpa, bolsa de dormir, heladera portátil, calentador o anafe, linterna led y botella hidratante es importantísimo antes de colocarse la mochila al hombro o cargar el baúl del auto.

Y lo es. Más allá de que esta aventura sea una experiencia muy propia, y cada persona que se anima la viva distinto, ello no pasa por alto los artículos esenciales que sí o sí se tienen que llevar al viaje, al margen de otros más superficiales como la cámara de fotos o un dron que en caso de faltar, no limitan la actividad.

No tener claro qué se debe llevar a un camping de varios días puede llegar a ser un gran problema que no solo dificulte la estadía, sino que obligue a la vuelta, mucho más si no se tiene demasiada noción de la vida en la naturaleza o se viaja con menores, reconocen.

Entonces, el equipamiento es un pilar clave para no ceder comodidad fuera de casa y no llevarse sorpresas frente a cualquier hecho fortuito en el que, por ejemplo, se necesite un corta navajas para abrir un alimento, un kit de emergencias para salir de un apuro médico o un colchón inflable por si el suelo está demasiado húmedo o es imposible hacer el descanso en condiciones óptimas.

Desde LON invitan a visitar su web o hacerlo personalmente para recibir asesoramiento sobre qué básicos no pueden faltar en la salida de camping personal o grupal (y qué dejar afuera) para que esta actividad resulte soñada estas vacaciones.

Comentarios

Ingresa tu comentario