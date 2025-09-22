Sale más de un millón de dólares: venden un departamento que se hizo famoso con la serie El Encargado

La cuadra de Arribeños al 1600, en pleno Belgrano, ya era reconocida por ser el escenario principal de la serie El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella. Ahora, uno de los edificios de esa misma calle volvió a ganar notoriedad con la salida al mercado de un penthouse dúplex con pileta, quincho y terraza propia. Se trata de un inmueble de gran tamaño en el edificio de Arribeños 1682/1684, usado como locación secundaria de la tercera temporada.

La serie El Encargado fue producida por Disney+ a través de Star Original Productions, con dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat y guion de Andrés Duprat. El papel central recayó en Francella quien interpreta a Eliseo, su personaje construye un verdadero reino de poder y control sobre el consorcio y los vecinos, donde cada decisión, secreto o maniobra pasa por sus manos. Esa mezcla de astucia y manipulación lo convierte en el eje de la serie y en la figura que marca el pulso de la vida dentro del edificio.

Acompañado por Daniel Aráoz encarna a Froilán Ravarotto, un personaje clave en la tercera temporada. Gastón Cocchiarale da vida a Miguel, el joven asistente de Eliseo que se convierte en su mano derecha. Moro Anghileri interpreta a Paola, la niñera del edificio que también atraviesa las intrigas del consorcio. Por su parte, Darío Barassi aparece como Gabriel, un encargado de seguridad de un edificio cercano que se vincula con Eliseo en algunos episodios.

El rodaje en Belgrano ayudó a reforzar la estética porteña que atraviesa la historia de Eliseo, el encargado de edificio que maniobra entre secretos y tensiones vecinales.

El interés no solo radica en el vínculo con la ficción exitosa, sino también en las características de la propiedad, que reflejan un estilo clásico con detalles poco habituales para un departamento en esa zona de Belgrano. Martín Pinus, director de Martín Pinus Real Estate, la inmobiliaria que lleva la comercialización, explicó que el valor de referencia de la operación es de US$3100 el metro cuadrado, lo que posiciona a la unidad entre las de mayor cotización en el corredor norte porteño.

Cómo es la vivienda

El penthouse se distribuye en dos plantas (también es dúplex) y ocupa casi 400 metros cuadrados, con 9 ambientes. La primera planta responde a un estilo tradicional, con pisos de madera, un living con chimenea, comedor formal y espacios que combinan amplitud con funcionalidad.

El acceso es privado, a través de un palier que conduce a un distribuidor y que separa la zona social de la parte íntima. En este nivel hay una master suite con vestidor, una suite adicional y dos habitaciones con baño compartido.

La cocina, independiente y de grandes dimensiones, conecta tanto con el comedor principal como con el área de uso diario. También dispone de lavadero, toilette y dependencia de servicio. La doble circulación interna permite un uso cómodo, pensado para la vida familiar.

El segundo piso, al que se accede tanto desde una escalera de madera como por una entrada independiente, funciona como un área de recreación y privacidad. Allí se ubica un quinto dormitorio en suite, un gran playroom, el quincho con parrilla cubierta y una terraza con pileta propia. Esta disposición otorga a la propiedad una versatilidad que resulta atractiva para familias numerosas o para quienes buscan combinar la vida en la ciudad con comodidades de casa.

Cuadra popular por la pantalla grande

La cuadra es una de las más conocidas de Belgrano. En el edificio vecino, en Arribeños 1630, se grabaron las escenas principales de El Encargado. El de 1682/1684 sirvió como escenario para reuniones de consorcio y para la vivienda de un personaje secundario enfrentado con Eliseo, el encargado interpretado por Francella. El hall de entrada, con ventanales circulares y sectores vidriados que rodean un pequeño jardín interior, también fue utilizado en varias tomas y quedó como una de las imágenes distintivas de la tercera temporada.

Los vecinos recordaron que al principio existía preocupación por el movimiento que la filmación podría generar. Con el correr de los días, sin embargo, se impuso la organización del equipo de producción, que logró minimizar las molestias. Incluso el consorcio percibió ingresos adicionales por el uso de instalaciones comunes durante los rodajes.

Escenario inmobiliario

Más allá del impacto televisivo, Pinus señaló que los precios de mercado no se ven directamente influidos por la fama de la serie, aunque sí aumentaron las consultas en la zona. La cotización de US$3100 por m2 responde a las características propias del barrio: cercanía con las Barrancas de Belgrano, accesos a las avenidas Del Libertador y Luis María Campos, colegios, universidades y la tranquilidad de calles arboladas y empedradas.

En lo estrictamente inmobiliario, la propiedad mantiene rasgos que potencian su valor. Las ventanas fueron reemplazadas por aberturas de aluminio con doble vidrio hermético, lo que mejora el aislamiento. La superficie total incluye nueve ambientes más dependencias, algo poco habitual en desarrollos modernos. Los espacios sociales del segundo piso convierten al dúplex en una alternativa híbrida entre departamento y casa.

Pinus subrayó que no se trata de un inmueble con amenities como gimnasio o seguridad tipo torre, sino de un edificio de corte tradicional que ofrece, sin embargo, prestaciones equivalentes en materia de privacidad y calidad de vida. El quincho, la parrilla y la terraza con pileta propia son atributos que permiten un uso intensivo durante todo el año.

Los interesados valoran también la ubicación, en un área con servicios de salud, clubes sociales y deportivos, universidades y espacios verdes. La identidad residencial de Belgrano, con embajadas, casonas antiguas y edificios de alto valor, refuerza la condición premium de la zona.

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una etapa de recomposición. En ese contexto, la salida a la venta de un penthouse de estas dimensiones no pasa inadvertida.

El atractivo extra de haber formado parte de una producción audiovisual conocida funciona como diferencial simbólico, aunque no incida directamente en el precio final. Para los potenciales compradores, representa la posibilidad de habitar un espacio con historia cultural reciente, en una de las cuadras más reconocidas de la televisión argentina actual.

“Es una propiedad única en su tipo, con una ubicación privilegiada y todas las comodidades de una casa en altura. Creemos que tendrá una gran repercusión en el mercado”, concluyó Pinus.