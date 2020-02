Sabina Frederic: “Es el gobernador el que decide, Berni no tiene potestad para hacer ningún pedido”

(CABA-PBA) La tensión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y su par bonarense, Sergio Berni, se desencadenó cuando restaban detalles y los últimos contactos para apuntalar el Consejo Federal de Seguridad Interior, en Tucumán, donde se reunirán todos los funcionarios y jefes del área del país, enviados por sus gobernadores. Los preparativos tuvieron que quedar parcialmente en pausa, a raíz de los cruces internos por la coordinación de las fuerzas federales en el distrito más poblado del país.

En ese contexto de corridas, llamados y reuniones de emergencia, Sabina Frederic recibió a Infobae en la tarde del martes en la sede de Gelly y Obes, cuando el presidente Alberto Fernández ya se había reunido con el gobernador Axel Kicillof y poco antes del entendimiento entre los dos ministros de Seguridad apuntaba a encaminarse en La Plata. En ese mano a mano, Frederic y Berni decidieron bajar el tono, ratificaron la voluntad de coordinar esfuerzos y acordaron capacitaciones para las policías municipales. Al mediodía del miércoles, Frederic retomará su agenda programada.

Al ser consultada sobre el pedido de Sergio Berni sobre las fuerzas federales en la provincia, Frederic sostuvo: “Es el gobernador el que decide, el ministro de Seguridad no tiene potestad para hacer ningún pedido. Esa carta no tiene valor. Lo que tiene valor es la decisión del gobernador y yo tengo conversación con él antes de esa extensa carta. Y el gobernador quiere las fuerzas federales, ya lo dijo su jefe de Gabinete. En un rato (NdR: se refiere a la reunión producida en la tarde del martes con Axel Kicillof y Sergio Berni) nos encontramos para ratificar la coordinación».

— Entonces, ¿cómo van a resolver este diferendo entre las dos gestiones?

— Es que no hay un diferendo. Me parece que hay que preguntarle al ministro de la Provincia, no a mí (risas). La tarea nuestra siempre fue coordinar y trabajar en conjunto. Lo estamos haciendo con Santa Fe, donde estamos profundizando la coordinación y ahora estamos trabajando la articulación en el terreno de la inteligencia criminal. Creo que no hay una orientación distinta, al contrario. La provincia de Buenos Aires es un distrito que concentra un tercio de la población argentina y para nosotros es una zona muy importante. Es imprescindible que la población de este territorio, en el que vivo, esté protegida. Y el gobernador piensa exactamente lo mismo.

Por otro lado, la ministra habló sobre uno de los convenios que se estaría firmando en Tucuman con la Ciudad de Buenos Aires sobre el rol de Prefectura en Puerto Madero: “Con el Gobierno de la Ciudad tenemos muy buen diálogo. Nosotros le planteamos que teníamos que rever la presencia de Prefectura en lo que hace a la seguridad ciudadana de Puerto Madero. No así en el dique y en la costa, ahí van a permanecer, esa sí es su jurisdicción. La Ciudad está bastante de acuerdo con eso. Pero no vamos a hacer ningún movimiento de revertir la presencia de las fuerzas federales sin acuerdo con la jurisdicción, y sin tener las garantías de que el reemplazo de efectivos (de Policía de la Ciudad) sea igual o mejor al que está. Con la Ciudad se va a firmar un acta acuerdo con un plan de trabajo a mediano plazo, para ir gradualmente sustituyendo. La idea es sustituir, no sacar”, afirmó.

Finalmente, al ser consultada sobre si están dadas las condiciones para impulsar una ley en sintonía con el fallo “Arriola” que despenalice el consumo de la marihuana y el auto cultivo, la ministra de Seguridad de la Nación aseguró: “personalmente creo que sería conveniente modificar la Ley de Estupefacientes actual, que está vigente desde el año 1989. Lo que ha mostrado es que nos lleva a una política que aumenta la cantidad de gente detenida en cárceles, pero que no baja la oferta de drogas ni su consumo. No ha sido exitosa, hay que revisarla. Pasa en todo el mundo que las políticas de luchas contra las drogas ha dejado muchas víctimas, en el mediano y largo plazo tiene que ocurrir, pero tiene que ser fruto de un consenso. Lo que hemos hecho en estos meses fue reunirnos con los ministros de Justicia; de Salud, de Educación, el Inadi y el Sedronar, hasta con sectores de la Iglesia, los curas villeros y el Conicet. El mejor camino es hacer una mesa de trabajo interministerial sobre consumos de sustancias y cuidados, y que se incluya también al alcohol. De ahí deben salir las políticas de prevención y de sensibilización, para luego pensar en una revisión de la ley de estupefacientes. Lo que es urgente es la modificación de la reglamentación de la Ley de uso de cannabis medicinal. Estamos trabajando en eso”. En el mismo sentido explicó que van a trabajar para impulsar una ley semejante. “Pero es algo que no depende solo de mí, sino de muchos actores que estamos tratando de sumar”, concluyó. NR

