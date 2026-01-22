En una jornada marcada por las altas temperaturas de enero, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, supervisaron el avance de la reconstrucción integral de la Ruta Provincial N°4 (Camino de Cintura). Los funcionarios calificaron la intervención como «histórica» y destacaron que impactará directamente en la calidad de vida de los cuatro millones de personas que transitan esta arteria clave del Conurbano.

La recorrida sirvió para contrastar el ritmo de la gestión provincial frente a la parálisis de la obra pública nacional. «Estamos ampliando, iluminando y repavimentando toda la traza para que éste sea un corredor vial seguro y en condiciones», aseguró Katopodis, quien enfatizó el esfuerzo presupuestario que realiza la administración de Axel Kicillof para sostener estos proyectos.

Luces LED, dársenas y desagües: los detalles de la obra

El plan de modernización de la Ruta 4 no se limita solo al asfalto. Según detallaron las autoridades, los trabajos incluyen la ampliación de la capacidad vehicular y la construcción de nuevas dársenas para transporte público, un punto crítico para ordenar el tránsito en horas pico.

Además, se está realizando la instalación de luminarias con tecnología LED, la renovación completa de los desagües hidráulicos para evitar anegamientos y la actualización de la señalización vial. «Sabíamos que esta vía de conectividad no estaba en buenas condiciones, por eso le quiero agradecer al Gobernador y a Kato como brazo ejecutor por esta inversión tan importante», expresó Otermín.

«Provincia en marcha, Nación paralizada»

La visita tuvo un fuerte condimento político. Otermín aprovechó la ocasión para marcar diferencias con el gobierno nacional: «Mientras a nivel nacional se paralizó toda la obra pública, en la Provincia se están realizando proyectos fundamentales».

Cabe recordar que en agosto de 2025, Kicillof solicitó a la Legislatura declarar la emergencia en obra pública ante el corte de fondos de la administración de Javier Milei, que frenó proyectos estratégicos como la Autopista Presidente Perón o el dragado del Río Salado. En este contexto, la reactivación de la Ruta 4 en Lomas se presenta como un bastión de la gestión bonaerense para demostrar continuidad y presencia territorial.