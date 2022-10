El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, el evento global más importante sobre ciudades y cambio climático, que se realizará del 19 al 21 de octubre en Buenos Aires.

El Jefe de Gobierno destacó que se trata del “evento internacional más importante del año para todo el país” y que, luego de la cumbre de presidentes del G20 realizada en 2018, “los ojos del mundo van a volver a estar puestos en Buenos Aires y en la Argentina, porque vamos a estar discutiendo acá el cuidado del planeta”.

Rodríguez Larreta señaló además que la cumbre “es una oportunidad más, una nueva que tenemos todos los argentinos de abrirnos, de relacionarnos con otras ciudades, con otros países, y de demostrar que tenemos un lugar protagónico en las discusiones globales y que podemos ser protagonistas en el escenario internacional”.

El Jefe del Gobierno remarcó que la red C40 ya agrupa a “más de 100 ciudades que suponen un cuarto de la economía global, con 700 millones de personas”. Además, adelantó que en el evento que se realizará en Buenos Aires habrá “121 alcaldes, el doble de los que participaron en la cumbre realizada en Copenhague (Dinamarca), en 2019”.

La cumbre contará también con la presencia de 150 intendentes de ciudades de todo el país. “Venimos construyendo una red federal que intercambia experiencias para el cuidado del cambio climático”, detalló Rodríguez Larreta, acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri; la ministra de Educación, Soledad Acuña; la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio; el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface; y la secretaria de Ambiente, María Inés Gorbea.

El Jefe de Gobierno explicó que la cumbre tendrá tres ejes centrales: “la recuperación verde y justa con creación de empleo”, “las Ciudades de Bienestar, que ponen al ciudadano en el centro de las políticas públicas” y el “acceso al financiamiento” para proyectos ambientales.

Además, destacó que Buenos Aires creó junto a otras ciudades del país el Plan de Acción Climática 2050. “Hace cinco años tomamos el compromiso de ser una ciudad carbono neutral.

De ser una ciudad resiliente e inclusiva en el 2050. Y eso lo presentamos en el C40. Día a día vamos cumpliendo con este plan: seguimos adelante con las obras hidráulicas, con el plan de reciclaje, sumando hectáreas verdes de parques y plazas, priorizando la movilidad sustentable, ampliando la red de bicisendas, ampliando la extensión del Metrobús”, detalló.

El Jefe de Gobierno señaló que recibir en Buenos Aires a los alcaldes del C40 “es un símbolo y un ejemplo de la importancia que tiene el diálogo con el mundo para desarrollar un país”.

En ese sentido, agregó: “Es importante que la aprovechemos. No perdamos más oportunidades. Me duele ver una Argentina cada vez más aislada. La política de este Gobierno no sólo volvió para atrás con muchísimos de los avances que había logrado el gobierno de Mauricio Macri, sino que además pone en riesgo la credibilidad internacional de la Argentina. Volvimos a esta idea que parecía abandonada de que el mundo es una amenaza para nosotros, cuando justamente es al revés. El mundo es una gran oportunidad”.

Rodríguez Larreta remarcó que es que necesario retomar el diálogo con otros gobiernos. “Cerrarnos al mundo lo único que hace es limitarnos. Limita nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Integrarnos es lo contrario. Es inversión, es exportaciones. Integrarnos es trabajo. No es un tema ideológico. Es un dato de la realidad. Dato mata relato. Los países que se integran son los que más crecen. Todos los países que se abrieron al mundo de manera inteligente mejoraron su productividad, hicieron crecer sus economías, generaron más empleos y mejores salarios”, señaló.

Además, afirmó que “Argentina puede ser líder en la acción climática”, ya que cuenta con “el recurso y el talento para hacerlo”. En ese sentido, reclamó: “Asumamos ese liderazgo porque el futuro de nuestro país, de nuestro planeta, de las generaciones que vienen, depende del compromiso que tengamos hoy para resolver junto al resto del mundo esta crisis. Nuestro futuro como humanidad sólo lo vamos a poder construir trabajando juntos. Y en eso la cumbre del C40 es una gran oportunidad. Para nuestro país y para la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre el C40

La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 se realizará del 19 al 21 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Durante el evento, los alcaldes debatirán compromisos climáticos en tres ejes: recuperación verde, justa e inclusiva con creación de empleo; ciudades del bienestar; y financiamiento verde, con especial foco en América Latina.

Junto al alcalde de Londres y presidente de C40, Sadiq Khan, Rodríguez Larreta liderará la cumbre, a la que ya confirmaron su participación los alcaldes de más de 100 ciudades globales de los cinco continentes, 23 de ellas capitales, y los intendentes de 150 ciudades argentinas.

Entre los alcaldes confirmados se destacan Anne Hidalgo, alcaldesa de París; José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Femke Halsema, alcaldesa de Ámsterdam; Claudia López Hernández, alcaldesa de Bogotá; Claudio Orrego, alcalde de Región Metropolitana de Santiago de Chile; Ricardo Nunes, alcalde de San Pablo; Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles; Eric Adams, alcalde de Nueva York, y Oh Se-hoon, alcalde de Seúl.

Asimismo, el foro convocará a más de un centenar de líderes internacionales, entre los que se destacan Marty Walsh, secretario de Trabajo de los Estados Unidos; Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF; María Fernanda Garza, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional, y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud.

La cumbre comenzará el miércoles 19 con un Foro Urbano Federal, donde 150 intendentes presentarán una Declaración de Ciudades Argentinas, con nuevos compromisos climáticos, que se trabajan desde el inicio del año en sucesivos encuentros en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Corrientes bajo el lema “El Camino Federal Hacia la Cumbre”. Los compromisos incluyen reconocer la emergencia climática y la relevancia de las ciudades en su abordaje, limitar el aumento de temperatura a 1,5°C y ser carbono neutrales a 2050, presentar planes de acción y climática, y publicar Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y evaluaciones de riesgo.

La cumbre incorporará además un Cities & Business Forum, donde líderes nacionales e internacionales del sector privado mostrarán soluciones conjuntas y resultados de proyectos de cooperación público- privada en las ciudades para reducir las emisiones en sectores críticos y aumentar la ambición climática. Entre otros, participarán líderes de las compañías Amazon, Microsoft, Siemens, Accenture, Danone, Enel, BYD, Foster&Partners, Velux y emprendedores argentinos Endeavor. Como parte del foro, se entregará un Premio a Startups Sustentables.

Por otro lado, se realizará un Foro de Alcaldes y Jóvenes, que liderará una Delegación Joven integrada por 50 líderes en cambio climático y activistas de ciudades argentinas y de todo el mundo. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad abrió una convocatoria para un programa de voluntariado internacional como parte de la cumbre, al que ya se inscribieron más de 5.000 personas. La Ciudad seleccionará 400 voluntarios y voluntarias de todo el país, que acompañarán y asistirán a las delegaciones internacionales.