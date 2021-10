Roberto Feletti no descarta aplicar la ley de abastecimiento de 1974

El titular de la Secretaría de Comercio Interior Roberto Feletti advirtió que aplicará “la ley de abastecimiento y de precios máximos” si no se cumple el congelamiento de precios planteado por el Gobierno a las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo y supermercados, con el objetivo de mantener precios estables de 1.247 bienes de la canasta básica por un plazo de 90 días.

“Evidentemente si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”, sostuvo el funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo. En el marco de las conversaciones en curso, informó que los empresarios “van a mandar hoy una contraoferta” y que esto “el lunes va a estar definido de algún modo”. “Por ahora hay resistencias en los productores. Estamos negociando”, precisó Roberto Feletti, al referirse a las cadenas alimentacias e industriales que más se oponen al convenio. “Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria”, subrayó.

Consultado puntualmente si aplicará la ley de abastecimiento, el funcionario a cargo de Comercio Interior confirmó que utilizará ese instrumento y “políticas de precios máximos no consensuadas”, en caso que no haya un punto de encuentro para elaborar la lista de artículos de consumo masivo. Además, anticipó que esta suspensión de precios “en lo inmediato” funcionará “en los alimentos”, pero que “después vamos a avanzar en otros sectores” de la economía.

Feletti admitió que este tipo de medidas solo implica “bajar la fiebre”, como una forma de “parar la pelota” para ralentizar el ritmo inflacionario y apuntó que no dará marcha atrás en su decisión de congelar los productos. “Yo no vine para tomar café”, aseguró. “El intento de ordenar una política de precios genera malestar. Es el comportamiento empresario. Si hay malestar en los empresarios, hay más malestar en el pueblo”.

Sobre las negociaciones, el funcionario precisó que los jugadores del sector que influyen en el precio de los alimentos “son pocos” y que es posible poner un freno al encarecimiento del costo de vida por esa vía. “Entre oferentes y comercializadores de alimentos no hay más que 30 empresas. La concentración tiene un beneficio, que son pocos, y un perjuicio, que son poderosos”, indicó.

NT

