Renunció Mario Baudry, el jefe de gabinete de Sergio Berni denunciado por abuso de autoridad

(PBA) Mario Baudry renunció a su cargo como jefe de gabinete de Sergio Berni. El ahora exfuncionario había sido denunciado, junto a su novia Verónica Ojeda, por violar la cuarentena y por agredir a oficiales de la bonaerense, lo que es considerado como un delito de abuso de autoridad.

En medio de esa polémica, Berni había defendido a su funcionario: «Me aseguró que no pasó lo que se dice y me contó su verdad. No tengo por qué no creerle». Y al hablar con TN había dicho: «Lo importante es que hay una denuncia, y si se demuestra que se incumplió con la ley, se tomarán las medidas correspondientes».

Según la denuncia, a la que accedió La Nación, y que lleva la firma del secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de Brandsen, Marcelo Castillo, los hechos ocurrieron el sábado 27 de junio entre las 15.30 y las 16, cuando Ojeda fue demorada en un control policial sobre la Ruta provincial 210, a la altura de Brandsen.

Este documento establece que Baudry y Ojeda fueron denunciados ante la Justicia por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Además, el funcionario habría agredido a los oficiales que retuvieron unos minutos a la expareja de Diego Maradona. Ella mostró un certificado que decía estaba exceptuada por ser funcionaria nacional o provincial.

El inspector municipal le dijo que necesitaban cotejaran los datos que había exhibido en el celular con la base de datos de los exceptuados de cumplir el aislamiento obligatorio. Ahí fue que ella llamó a su pareja.

Castillo explicó: «El oficial le pidió a Ojeda que exhibiera ese permiso y nunca lo mostró. Así que, además de violar el ASPO, podría haber estado efectuando una usurpación de títulos y honores. Por otro lado, Baudry violó los protocolos que se les pide a todas las personas que cumplan. Incluso, parecía tener un estado gripal y encerró al personal en un espacio de dos metros por dos metros, sin respetar el distanciamiento social preventivo. No quiero hablar de apriete, pero sí de avasallamiento».

La relación Mario Baudry con Verónica Ojeda

Baudry y Ojeda están juntos desde junio de 2019. Las primeras señales sobre su relación las dieron en diciembre de ese año, cuando ella visitó el programa de Susana Giménez. En ese entonces, él se había presentado como su representante legal. Luego de un tiempo, ambos compartieron fotos juntos en las redes sociales y oficializaron así su noviazgo.

«Lo conocí por intermedio de un amigo en un hotel conocido de Buenos Aires, de casualidad. Fue un flechazo de ambos y a partir de ese día no nos separamos más», dijo Ojeda, en enero de este año, en el programa el Run Run del espectáculo por Crónica TV. Y añadió: «Me cambió la vida. Yo vivía en un mundo de pelea y discordia de agarrarme con uno y con otro. Él no tiene nada que ver con este mundo, es lo opuesto y es lo que yo necesitaba. Me da paz, tranquilidad y me hace centrar en mi eje para que yo esté bien».

Baudry es oriundo de la localidad bonaerense de General Belgrano, hincha de River y militante peronista. Es abogado y escribano, graduado en la Universidad de La Plata y especialista en Finanzas Públicas y Derecho Tributario, diploma recibido en la Universidad de Belgrano.

Además, es director de la revista La Tecla, que se dedica a analizar la política de la provincia de Buenos Aires, y CEO del multimedios Central de Noticias Argentinas (CNA).

Parte de su relación con este conglomerado de medios tiene que ver con su exesposa, Myriam René Balcedo, hermana de Marcelo Balcedo, extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME). NR

