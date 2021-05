Qué comercios pueden abrir en la provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires adhirió al decreto presidencial que establece mayores restricciones de circulación hasta fin de mes, y desde este sábado en 126 municipios solo pueden abrir sus persianas los comercios esenciales. El resto de los locales puede vender por internet o teléfono pero tienen prohibida la atención desde la vereda.

Entre el 22 de mayo al 30 de mayo, pero además los días 5 y 6 de junio, el decreto de Nación al que adhirió Provincia suspende la presencialidad de actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, educativas, religiosas, turísticas, recreativas y sociales. Además, remarca que las personas sólo podrán desplazarse para comprar comida, artículos de limpieza y medicamentos. Y deberán hacer sus compras en comercios esenciales cercanos a su domicilio.

En cuanto al comercio, la Provincia autoriza la «venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público». De esta forma despeja cualquier duda sobre la atención de comerciantes desde la vereda , como pasó en parte del invierno del año pasado especialmente en el Conurbano.

En la Ciudad, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, había dicho en conferencia de prensa que los comercios no esenciales se mantendrían abiertos durante los próximos diez días y podrían vender al público atendiendo desde la puerta, pero finalmente los comercios no esenciales en la Ciudad sólo podrán vender online. Por lo que no habría diferencias de un lado y el otro de la avenida General Paz.

NT

