Problemas con el intendente de Avellaneda y un dirigente opositor

A medida que se acerca la campaña electoral, va aumentando la tensión entre los dirigentes de espacios políticos que van a competir en las próximas elecciones. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, parece haber llevado esa tensión a niveles estratosféricos, incluso cercanos a la persecución política. La denuncia de Lucas Yacob y el silencio oficial.

El escándalo estalló a finales de mayo cuando Yacob, actual prosecretario legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, denunció que las autoridades sacaron del jardín de infantes a su hijo de dos años. En particular, acusó al intendente Ferraresi y a la secretaria de Educación, Claudia Colaso, de estar detrás de la decisión.

“(Claudia Colaso) me llama en esta etapa del año para decirme que a partir del jueves no dejarán entrar a mi hijo de 2 años al jardín maternal municipal al que asiste desde 2023 porque hay una reorganización y ese jardín no le correspondería“, relató el dirigente del PRO a través de redes sociales.

El problema es que la mencionada “reorganización” solo fue con su hijo. “Son de cuarta e intolerables a la critica, es la primera vez que escucho que se metan con un nene de 2 años”, lanzó Yacob. Tras la denuncia pública, el dirigente le envió una Carta Documento al intendente Ferraresi y a la secretaria Colaso para que ratifiquen o rectifiquen la “decisión arbitraria, intempestiva e ilegal”.

Más tarde, en diálogo con el canal LN+, el propio Yacob sostuvo que lo que pasó “es parte de una persecución política” digitada desde el gobierno municipal de Avellaneda. Sobre todo luego de que él fuera “muy crítico” con la gestión de Ferraresi en las semanas anteriores al hecho. Vale recordar que Lucas Yacob compitió contra el actual intendente en las elecciones de 2023.